Охранник Деппа: Херд испражнилась на кровать актера и назвала это "розыгрышем"
Голливудская актриса Эмбер Херд (Amber Heard) призналась в суде, что действительно испачкала кровать бывшего мужа Джонни Деппа (Johnny Depp) фекалиями, пишет Insider.
Голливудская актриса Эмбер Херд (Amber Heard) призналась в суде, что действительно испачкала кровать бывшего мужа Джонни Деппа (Johnny Depp) фекалиями, пишет Insider.
Охранник Джонни Деппа Старлинг Дженкинс заявил под присягой, что актриса сообщила ему, что именно она испражнилась на кровать. Это она назвала "неудачным розыгрышем, который пошел не по плану".
Это произошло в 2016 году. Тогда Эмбер Херд поехала на фестиваль "Коачелла" после вечеринки по случаю своего 30-летия. Дженкинс рассказал, что уезжая актриса сообщила ему о "сюрпризе в постели босса".
Деппу Херд сказала, что виноваты собаки. Но ни актер, ни его сотрудники в это не поверили, так как с парой на тот момент жили два маленьких йоркширских терьера.
Джонни Депп сказал в суде, что изначально он начал смеяться, потому что это было так странно и гротескно, что он мог только смеяться.
Напомним, судебный процесс между бывшими супругами начался в апреле. Джонни Депп в очередной раз подал иск о клевете против Эмбер Херд. Он отвергает обвинения экс-супруги в домашнем насилии и заявляет, что она оболгала его со злым умыслом. Херд отрицает это и утверждает, что Депп несколько раз избивал ее, находясь под воздействием наркотиков или алкоголя.
36-летняя Эмбер Херд и 58-летний Джонни Депп развелись в 2016 году, после чего Херд заявила о домашнем насилии. В 2020 году Депп проиграл суд о клевете против таблоида The Sun, который написал, что актер якобы поднимал на жену руку. В следующем году суд частично удовлетворил ходатайство Деппа, обвинившего бывшую супругу во лжи и растрате средств на благотворительность.
Известно, что скандал серьезно повлиял на карьеру Джонни Деппа - он лишился сразу нескольких крупных ролей.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!