Чт, 5.05.2022
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Мартиньш Циммерманис, председатель правления LLKC

Поезд въехал в бок микроавтобусу

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Весьма впечатляющее столкновение грузового фургона и дизельного поезда произошло на железнодорожном переезде в Лиелварде. Несмотря на то, что ремонтировать бусик уже нет смысла, погибших в инциденте нет. Различные ушибы получил только водитель машины, его коллега в стационаре не нуждался. Об этом в понедельник сообщила программа TV3 Degpunktā.

Авария произошла на ул. Ледманес 29 апреля около 21 часа, после чего на переезде появился регулировщик, контролировавший пересечение рельсов в обоих направлениях, пока не работал светофор.

Живущая недалеко от железнодорожных путей Сигита рассказала, что сама довольно регулярно пересекает переезд и не отрицает, что чувствовала бы себя безопаснее, если бы на месте пересечения рельсов был оборудован барьер, потому что иногда солнце настолько яркое, что красные сигналы светофора можно и не увидеть.

В Службе неотложной медицинской помощи указали, что на месте происшествия медики осмотрели двух пассажиров автомобиля. Один из них отказался от помощи, а у другого обнаружены ранения нескольких частей тела, поэтому пострадавший в удовлетворительном состоянии был доставлен в лечебное учреждение.

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