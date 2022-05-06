Латвийская Зеленая партия выходит из СЗК и создает новый союз

Ему стало известно, что Латвийская Зеленая партия будет баллотироваться на выборах в 14-й Сейм вместе с Латвийским объединением регионов. По словам Краузе, это неплохо. Даже после ухода ЛЗП Союз зеленых и крестьян видит в этом объединении конструктивного партнера в следующем Сейме.

"Даже после ухода ЛЗП в партиях, образующих Союз зеленых и крестьян, останется более 2000 членов, которые уже активно работают над программой и списками выборов в Сейм", - говорится в заявлении Краузе.

Он также указывает, что в начале этой недели к руководству Крестьянского союза Латвии (КСЛ) обратился руководитель ЛЗП Эдгар Таварс с предложением не заключать договор о сотрудничестве с партией "Латвии и Вентспилсу" на следующие четыре года.

Вместе с тем в последнее время прошло несколько встреч между входящими в СЗК ЛЗП, КСЛ, Лиепайском партией и партией "Латвии и Вентспилсу", на которых все четыре партии выразили приверженность сотрудничеству в предвыборный и послевыборный периоды. "На этих встречах обсуждались несколько кандидатов на пост премьер-министра - Виктор Валайнис, Дидзис Шмитс и Раймонд Бергманис, утверждает Краузе.

Как сообщил агентству LETA лидер ЛОР, вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс, новости планируется сообщить на пресс-конференции, которая состоится во вторник, 10 мая, в 11.00 в Латвийском союзе архитекторов.

Связаться с Таварсом агентству LETA пока не удалось.

В своем заявлении для СМИ Латвийская Зеленая партия, Лиепайская партия и ЛОР приглашают на пресс-конференцию 10 мая в 11:00, чтобы сообщить о заявке на новую политическую платформу. В пресс-конференции примут участие Таварс, Смилтенс, председатель Лиепайской партии Улдис Сескс и архитектор, предприниматель Улдис Пиленс.