Вт, 10.05.2022
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Очередь грузовиков на границе Эстонии в российском направлении увеличилась

Дорога. Иллюстративное фото ФОТО: Konstantin Sednev

В результате войны, начатой ​​Российской Федерацией в Украине, и связанных с этим санкций, наложенных на Россию и Беларусь, количество грузовиков, пересекающих границу в эстонских пограничных пунктах, значительно увеличилось, сообщает Rus.Postimees.

Налогово-таможенный департамент и Департамент полиции и погранохраны просят водителей грузовиков запастись временем на пересечение границы и бронировать время заранее.

В направлении выезда из Эстонии очереди на пересечение границы напрямую связаны с пропускной способностью Российской Федерации, т.е. скорость пересечения границы зависит от того, сколько грузовиков Россия способна принять в час.

"К сожалению, производительности России явно недостаточно для нынешнего количества грузовиков, и, несмотря на слаженное сотрудничество и профессионализм пограничной службы и таможни Эстонии, в настоящее время мы не можем оправдать ожидания клиентов из-за неорганизованности российских властей", -  объяснил руководитель таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрик Хелдна.

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