Очередь грузовиков на границе Эстонии в российском направлении увеличилась

Налогово-таможенный департамент и Департамент полиции и погранохраны просят водителей грузовиков запастись временем на пересечение границы и бронировать время заранее.

В направлении выезда из Эстонии очереди на пересечение границы напрямую связаны с пропускной способностью Российской Федерации, т.е. скорость пересечения границы зависит от того, сколько грузовиков Россия способна принять в час.

"К сожалению, производительности России явно недостаточно для нынешнего количества грузовиков, и, несмотря на слаженное сотрудничество и профессионализм пограничной службы и таможни Эстонии, в настоящее время мы не можем оправдать ожидания клиентов из-за неорганизованности российских властей", - объяснил руководитель таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрик Хелдна.