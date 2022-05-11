Действия полиции 9 и 10 мая: начата служебная проверка

Рукс признался, что полиция не предполагала такого развития ситуации в парке Победы в Пардаугаве 10 мая, поскольку в соцсетях не было заметно, что кто-то собирается организовывать массовое собрание "на повторное 9 мая", соответственно, полиция не планировала собирать в Пардаугаве дополнительные силы.

Рукс отметил, что будут возбуждены дела и против некоторых общественных лидеров, которые призвали собираться у памятника.

По его словам, вчерашняя эскалация ситуации была вызвана уборкой цветов у памятника утром, а с последствиями этого боролась уже полиция. Глава полиции отрицает, что его ведомство требовало убрать цветы - это был вопрос ответственности самоуправления.

Рукс подчеркнул, что полностью понимает осуждение патриотически настроенной общественностью происходящего в последние дни у памятника, поскольку он символизирует советскую оккупацию, но призвал общественность успокоиться, так как врагам страны это нужно лишь для внутреннего раскола в латвийском обществе.