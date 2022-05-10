Фото, видео ⟩ Спецбатальон, конфликты, танцы и новый ковер из цветов - 10 мая в Пардаугаве

Как сообщили в полиции, к 22:30 большинство людей в парке разошлись, а с остальным "ведется работа". В некоторых случаях полиции пришлось применить силу и задержать людей.

Выявлено по крайней мере три человека, которые использовали символ военной агрессии - георгиевскую ленточку. Начаты административные процессы. Движение транспорта у парка временно ограничено.

Видео: Обстановка в парке Победы в Пардаугаве

Как ранее сообщала LETA, во вторник, 10 мая, люди продолжали нести цветы к памятнику в Пардаугаве, который уже с самого утра был освобожден от цветов, принесенных в понедельник.

Несмотря на то, что самоуправление убрало принесенные жителями накануне цветы, утром во вторник у памятника было заметно небольшое число людей, которые снова начали их приносить.

Столичное самоуправление не планирует убирать в парке Победы цветы, принесенные во вторник

Столичное самоуправление не намерено что-либо предпринимать с цветами, которые люди принесли к памятнику в парке Победы во вторник, 10 мая, сообщил LЕТА исполнительный директор столицы Янис Ланге.

Он пояснил, что уборка цветов после 9 мая при помощи трактора была мерой, которую предусматривал согласованный с полицией план. Что касается цветов, которые люди возложили к памятнику во вторник, планом их уборка не предусмотрена.

Ланге заверил, что самоуправление по своей инициативе цветы, которые вновь возложены к памятнику, в ближайшие дни убирать не планирует.

Видео: Обстановка в парке Победы в Пардаугаве

Премьер ждет от главы МВД разъяснений о ситуации в парке Победы

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ждет от министра внутренних дел Марии Голубевой разъяснений о ситуации у памятника в парке Победы, где было допущено скопление нескольких сотен людей и прославлялась советская армия и Россия.

Во вторник вечером Кариньш написал в Twitter, что демонстрация неуважения к латвийской государственности, историческому опыту и жертвам войны России против Украины недопустимо.

"Происходящее в Пардаугаве сегодня не имеет оправдания",

- заявил премьер, добавив, что ждет действий ответственных служб и разъяснений этой ситуации от Голубевой.

Галерея: Люди продолжают нести цветы к памятнику в Пардаугаве

Кроме того, к памятнику пришли мужчина и женщина в футболках в поддержку Украины. А женщина с детской коляской сказала возлагающим цветы, чтобы они купили билеты в одну сторону в Россию. Между возлагавшими цветы и упомянутыми тремя людьми возникла словесная перепалка, однако до более масштабного конфликта дело не дошло.

Уборка цветов у памятника вызвала острую реакцию в соцсетях, люди разделились на сторонников и противников таких действий.

Галерея: У памятника в Пардаугаве убрали цветы

В том числе лидер "Согласия" и глава парламентской фракции партии Янис Урбанович в сообщении к СМИ резко раскритиковал распоряжение убрать трактором ковер из цветов у памятника и назвал того, кто отдал это распоряжение, негодяем и провокатором.

"Хочу спросить - почему этим поступком вы вредите нашему государству? Почему вы хотите вызвать злость? Неужели вы не понимаете, что перемололи не только цветы, но и хрупкий мост взаимного доверия, который в нынешних условиях надо было бы всеми силами укреплять?" - спрашивает Урбанович.

Кто убрал цветы?

Как порталу TVNET рассказала представитель Rīgas meži Иева Берзиня, работы по уборке территории у памятника были проведены с 5 до 6 часов утра.

"Действовали согласно плану Госполиции. Со стороны Госполиции была просьба - убрать территорию побыстрее", - сказала Берзиня.

Работники Rīgas meži убрали территорию не только у памятника, но и за пределами ограждения. "Мусора было больше, чем обычно", - проинформировала Берзиня. Она также указала, что за этот мусор заплатят рижане.

"Считаем, что все работы мы провели качественно - соответственно тому, чего от нас ожидали", - сказала Берзиня. Она также добавила, что для осуществления задачи 9 мая - размещения цветов - была привлечена охранная фирма.

Представитель Госполиции Симона Гравите указала TVNET, что утром 10 мая у памятника были и представители Госполиции - они обеспечивали общественный порядок. В свою очередь, об уборке цветов заботилось предприятие Rīgas meži.

Галерея: 9 мая в Риге