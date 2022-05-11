Сб, 14.05.2022
Вы больше похожи на 13-летнюю девочку из Торонто, чем на викинга Антон Долин о рижанах
Антон Долин о рижанах

Перевод школ на латышский: Минобразования планирует завершить работу

Пустой класс в школе ФОТО: Zane Bitere/LETA

Министерство образования и науки (IZM) может в ближайшее время завершить работу над нормами по полному переводу образования на государственный язык, заявила сегодня утром в интервью Rīta Panorāma на Латвийском телевидении министр образования Анита Муйжниеце.

Параллельно Национальное объединение подало новые поправки к закону об образовании, которые предусматривают основное образование только на латышском языке. Как указала Муйжниеце, ей непонятно, чего на самом деле хочет добиться объединение такими действиями, ведь работа над поправками, предусматривающими переход на обучение только на государственном языке в течение трех лет, уже идет.

Министр подчеркивает, что партнеры по коалиции регулярно получают информацию о работе над новыми нормами, общественное обсуждение в настоящее время фактически завершено, последние согласования участвующих сторон ожидаются до 24 мая, после чего поправки планируется передать в правительство и Сейм.

Комментируя вчерашнее решение правительства, которое предусматривает, что со следующего учебного года дети украинских беженцев смогут учиться только в школах с латышским или украинским языком обучения, министр положительно оценила то, что ведется подготовка детей беженцев к посещению латышских школ. С этой целью летом планируется открыть учебные лагеря и языковые курсы.

Как сообщалось, Нацобъединение подало поправки к закону об образовании, которые предусматривают, что начальное образование должно предоставляться только на государственном языке, но в начале марта Сейм отклонил их.

Большинство партий правительственной коалиции поддерживают переход на обучение только на латышском языке в течение шести лет начиная с 2023/2024 учебного года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back