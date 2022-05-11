Жены бойцов полка "Азов" встретились с папой римским

По сообщениям СМИ, папа римский общался с девушками около пяти минут. Жены бойцов попросили, чтобы пара римский напрямую поговорил с президентом России Владимиром Путиным и попросил его отпустить бойцов "Азова", потому что "российский плен - это не вариант".

"Вы - наша последняя надежда, я надеюсь, что вы сможете спасти их жизни, пожалуйста, не дайте им умереть", - сказала Прокопенко.

По словам Федосюк, бойцы "Азова" ждут возможности эвакуироваться в любую страну кроме России.

Папа римский Франциск заверил дам, что сделает все возможное для спасения украинских военных и будет молиться за них.