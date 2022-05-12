Сб, 14.05.2022
Так страшно мне не было никогда о "фильтрационных лагерях" для украинцев
о "фильтрационных лагерях" для украинцев

Война в Украине: НАТО объявляет о "беспрецедентной" ситуации в воздушном пространстве

ФОТО: AP/Scanpix

В ответ на агрессию России против Украины НАТО объявило о беспрецедентном размещении ВВС на территории альянса, сообщает пресс-служба НАТО в социальных сетях.

"Для сдерживания любой возможной агрессии против союзников НАТО развертывает беспрецедентный "набор" истребителей, самолетов-разведчиков и самолетов поддержки", - заявил представитель НАТО в Twitter.

В отчете также говорится, что восточный фланг НАТО одновременно могут патрулировать до 30 самолетов союзников.

Пресс-служба НАТО также опубликовала инфографику, в которой перечислены страны, участвующие в процессе, и какие самолеты есть у каждого из союзников альянса.

В патрулировании участвуют самолеты из США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Дании, Чехии, Польши, Румынии, Болгарии, Испании, Турции, Бельгии, Словакии и Германии.

Как сообщалось, после российского вторжения в Украину Финляндия и Швеция также рассматривают возможность вступления в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что НАТО быстро примет Финляндию и Швецию в свои ряды, если эти страны решат присоединиться к альянсу.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back