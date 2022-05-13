Парня с российским флагом у памятника в парке Победы арестовали

На кадрах видно, что изначально у молодого человека произошла небольшая дискуссия с муниципальными полицейскими о российском флаге как символе военной агрессии и военных преступлений. Полицейские, предупредив об административной ответственности, попросили снять российский флаг, но после разговора юноша продолжил ходить с флагом, а собравшиеся у памятника встретили такой результат овациями.

Данный уголовный процесс на этой неделе для расследования от Государственной полиции переняла Служба госбезопасности. В службе агентству LETA не прокомментировали, в частности, какие именно действия инкриминировались лицу, однако подтвердили, что мерой пресечения определено нахождение под стражей.

Уголовный закон за такое правонарушение предполагает тюремное заключение до пяти лет, общественные работы или денежный штраф.

Также суд под залог в размере 20 000 евро освободил из-под ареста представителя центра духовного развития и исцеления DVS Urantija Айвиса Василевскиса, который подозревается в оправдании осуществляемых Россией военных преступлений, выяснило агентство LETA.

Василевскис из-под стражи освобожден в четверг.