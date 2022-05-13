В Южной Осетии проведут референдум об объединении с Россией

"Руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией, в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции, постановляю: назначить референдум по вопросу "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?" - сказано в тексте указа.

Бибилов еще в конце марта сообщил об "юридических шагах" для вхождения в состав России. Он обещал, что они будут завершены после выборов президента Южной Осетии 10 апреля. Во втором туре голосования, прошедшем 8 мая, Бибилов проиграл лидеру политической партии "Ныхас" Алану Гаглоеву.

Выборы прошли на фоне неоднозначной реакции на отправку жителей Южной Осетии на войну в Украине на стороне России. Там уже погибли, по меньшей мере, семь уроженцев Южной Осетии. В конце марта сообщалось о возвращении в республику около 300 военных с расположенной там российской военной базы.

Избранный президент заявил, что Южная Осетия будет готова к референдуму, "как только наступит время", пишет "Медуза".

Большинство стран мира не признают независимость Южной Осетии, так же как и результаты выборов ее президента.

Российские официальные лица объявление Бибилова пока не комментировали