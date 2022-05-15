Беженцы могут получать бесплатную помощь первые 90 дней: Сейм не будет продлевать этот срок

Открытие банковского счета у Людмилы затянулось на несколько недель, после чего она получила персональный код. Когда дело было улажено, Юрмальская городская дума сообщила, что бюджет для беженцев исчерпан.

Украинцы, спасающиеся от войны в Латвии, получают одноразовое кризисное пособие. Оно составляет 272 евро для взрослых и 190 евро для детей. После этого беженцы могут получать гарантированный минимальный доход в размере 109 евро на человека в домохозяйстве и по 76 евро за каждого следующего.

"Через несколько месяцев я получила одноразовое пособие для своей семьи и ежемесячные выплаты, а также пособия на детей - это была отдельная помощь", - рассказала беженка.

В Юрмале зарегистрировано более 1000 украинских беженцев. Около 80% из них получили пособия. В городской думе объясняют, что задержка связана с большой загруженностью социальных работников.

Треть беженцев - несовершеннолетние. Юрмала пока выплатила украинцам 300 тысяч евро, зарезервировав до конца августа в общей сложности один миллион пособий. В этом муниципалитете удалось найти работу 98 беженцам. Здесь открыта группа детского сада с педагогами из Украины. В школы набраны пять учителей из Украины.

Людмила подчеркивает, что не жалуется и очень благодарна за всю ту помощь, которую она получила для своей семьи. В школе и детском саду сверстники и педагоги помогли детям очень быстро освоиться, волонтеры обучали Людмилу языку на курсах, а задержки выплат из-за наплыва беженцев она считает вполне объяснимыми.

Однако она признается, что если бы муж не мог продолжать работать и содержать семью, прожить было бы труднее.

Согласно закону, принятому в поддержку населения Украины, в частности, беженцы могут получить бесплатное жилье и питание в течение первых 90 дней. Это обеспечивают самоуправления, а государственные расходы возмещаются. Пока этой возможностью воспользовались 8445 человек из 28 тысяч принятых украинцев.

По истечении 90-дневного срока такая поддержка законом не предусмотрена.

Правительство и Сейм не планируют его продлевать. Прокормить семью и снять квартиру на пособие невозможно.

Однако в Латвию бежали и матери с детьми, у которых не было возможности найти работу. Илзе Оша, заместитель госсекретаря по вопросам регионального развития Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), отмечает, что "местные власти относятся к этому очень ответственно и считают, что это место, где людям - в том числе украинцам - предлагается жилье, должно быть сохранено, пока вопрос не будет решен, чтобы либо им было где жить, либо они могли оплатить собственное жилье".

К началу этой недели в Государственное агентство занятости обратились около четырех тысяч человек из Украины. Неизвестно, скольким людям удалось найти работу. Пособия для работающих украинцев - 500 евро.

Сейм на этой неделе поддержал введение пособия на домохозяйство. Его будут получать люди, которые размещают украинцев. В зависимости от количества человек в семье беженцев пособие составит до 300 евро. Однако эта помощь также будет ограничена первыми тремя месяцами. Пособие будет по-прежнему выплачиваться в определенных случаях, например, если в принятой украинской семье есть человек с инвалидностью.

Правительство также разрешило самоуправлениям использовать частную собственность для размещения беженцев, компенсируя арендную плату до 400 евро.

Государственный секретарь МВД Дмитрий Трофимов указывает, что "возможность размещения беженцев в гостиницах еще есть, но в политическом соглашении указано, что эта возможность действует до 1 июля".

Из 116 миллионов евро, выделенных на помощь украинским беженцам, около десятой части потрачено. VARAM просит часть этих денег направить на приспособление и ремонт муниципального имущества.

VARAM определило возможности местных самоуправлений и подсчитало, что потребуются инвестиции в размере 34 миллионов евро. Обновленное жилье будет доступно только через полгода или год.

Людмила надеется, что к тому времени сможет вернуться домой. Ее семье есть куда вернуться. Тем, кто приехал в Латвию из Мариуполя, Ирпеня и других разрушенных городов, теперь предстоит восстанавливать свою жизнь - либо в Украине, либо за границей.

Муниципалитеты сообщили Министерству регионального развития, что они все еще могут принять 700 беженцев. Если в Латвию приедет больше людей, они будут зависеть от заботы волонтеров и помощи жителей.