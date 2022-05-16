Сколько стоит квартира Реввы в Дубае, которая дает ему право получить ВНЖ?

Квартира Александра Реввы в Дубае находится в жилищном комплексе Address Beach Residences с видом на море. Это один из самых шикарных небоскребов в центральном районе Dubai Marina. Он безумно популярен среди туристов.

Впечатляющее здание имеет 77 этажей. На крыше у него находится огромный бассейн (в 560 квадратных метров). Ранее он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Address Beach Residences

Согласно информации, доступной в Сети, стоимость квартиры с одной спальней в комплексе Address Beach Residences начинается от 400 тысяч евро. Есть возможность посуточной аренды.

Портал Woman.ru отмечает, что Александр Ревва как владелец квартиры в ОАЭ может получить вид на жительство. Конечно, это не гражданство, но он сможет свободно проживать в стране.

Получение визы резидента возможно в случае приобретения недвижимости стоимостью не менее 1 млн дирхамов (около 270 тысяч евро). Виза, полученная при покупке жилья, дает право на проживание в стране вместе с семьей и открытие счетов в банках. Такой вариант самый простой. Он не дает право работать в ОАЭ, но и не требует затяжной бумажной волокиты.

Ранее вид на жительство в ОАЭ получил Егор Крид. Напомним, что вид на жительство в ОАЭ - это долгосрочная виза. Она позволяет ее обладателю находиться в стране до трех лет. В дальнейшем резиденцию можно продлить. Чтобы получить вид на жительство в Дубае, можно приобрести там недвижимость. Журналисты не исключают, что Крид сделал визу инвестора - получил вид на жительство, открыв в ОАЭ собственную компанию.