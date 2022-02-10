Егор Крид стал резидентом другой страны

27-летний Крид разместил в Instagram снимок своего паспорта с видом на жительство в ОАЭ. На свежей фотографии он позирует в традиционной арабской одежде - белой кандуре.

"Резидент ОАЭ. P.S. Теперь можно иметь много жен?" - спросил Егор подписчиков.

Издание "Комсомольская правда" объясняет, что вид на жительство в ОАЭ - это долгосрочная виза. Она позволяет ее обладателю находиться в стране до трех лет. В дальнейшем резиденцию можно продлить. Чтобы получить вид на жительство в Дубае, можно приобрести там недвижимость. Журналисты не исключают, что Крид сделал визу инвестора - получил вид на жительство, открыв в ОАЭ собственную компанию.

ВНЖ выдается только тем, кто обзавелся домом или квартирой стоимостью не менее 1 миллиона дирхамов (примерно 238 тысяч евро). Виза, полученная при покупке жилья, дает право на проживание в стране, открытие счетов в банках, но не дает разрешения на трудоустройство, поясняет "Комсомольская правда".