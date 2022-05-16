Трое мужчин в разных районах Риги напали на женщин и изнасиловали. Они арестованы

4-й отдел управления Криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции расследовал и выявил несколько случаев изнасилования или попыток изнасилования, которые произошли в различных районах Риги в марте этого года.

В одном случае жертвой стала несовершеннолетняя девочка, которую несколько раз изнасиловали.

Было также обнаружено, что двое других насильников публично нападали на женщин, и в обоих случаях первая попытка изнасилования не удалась, а второе нападение произошло с интервалом в несколько часов. Во всех этих случаях лица установлены и уже находятся под стражей. Один из них в настоящее время находится под стражей в другой стране ЕС за сексуальное преступление, совершенное там.

Первое из этих изнасилований произошло в начале марта в окрестностях Саласпилса, когда преступник 1986 года рождения обратился на улице к несовершеннолетней девочке и заставил ее пойти с ним, в результате чего девочка неоднократно подверглась сексуальному насилию.

Сразу же после получения информации о происшествии было возбуждено уголовное дело.

Такое правонарушение наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с испытательным сроком до пяти лет.

В ходе следствия виновный был установлен и сразу же начались его поиски. Несмотря на то, что мужчина скрывался от полиции, примерно через неделю после инцидента он был задержан и на следующий день ему была назначена мера пресечения - лишение свободы. Ранее этот человек уже был судим за сексуальные преступления.

Новости о еще одном насильнике появились в середине марта, когда в полицию обратились две женщины и сообщили о мужчине 1989 года рождения, который первоначально напал на одну женщину в районе Брасы около 19:00 и пытался изнасиловать ее, а после еще одной неудачной попытки около 20:00 напал на другую женщину в районе Чиекуркалнса с применением физической силы в открытом и общественном месте, где не было людей.

Пострадавшие женщины сообщили об этом в Государственную полицию сразу после инцидента, и сразу же было возбуждено уголовное дело.

В ходе поисков 24 марта этого года в Риге по подозрению в совершении обоих преступлений сотрудниками Госполиции был задержан мужчина 1989 года рождения. Задержанный ранее попадал в поле зрения полиции за другие виды преступлений. После задержания мужчина был помещен в изолятор временного содержания, а 26 марта этого года суд применил к задержанному меру пресечения - арест. Об этом задержании Государственная полиция сообщила в начале апреля.

В конце марта был арестован третий мужчина, не имеющий отношения к двум предыдущим преступникам, который также совершил изнасилование и попытку изнасилования. А именно 26 марта в окрестностях Ильгюциемса мужчина напал с ножом на женщину, порезал ей руку, после чего женщина стала громко кричать, а мужчина скрылся. Но примерно через полтора часа в окрестностях Иманты он напал на другую женщину и, угрожая ножом, изнасиловал ее.

Когда в Государственную полицию сообщили об инциденте, было немедленно возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что преступником является мужчина 1988 года рождения, который ранее был судим за сексуальное преступление и уже находится под стражей в другой стране Европейского союза за аналогичное преступление.