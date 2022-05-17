"Небольшая турбулентность": Левитс о происходящем в правительстве

В интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 он выразил уверенность, что "эта турбулентность будет преодолена и правительство проработает до выборов", сообщает агентство LETA.

По мнению президента, катализатором событий последних дней в правительстве однозначно была работа полиции в начале прошлой недели в парке Победы, за что министр внутренних дел Мария Голубева взяла на себя политическую ответственность, сообщив об уходе в отставку. "Ответный ход с министром экономики - внутрикоалиционный вопрос. Была ли в этом необходимость, трудно сказать", - прокомментировал президент.

По его мнению, сейчас определенно не время расшатывать правительство, и это поняли и обе больше всех вовлеченные в коалиционные разногласия политические силы.

"Поэтому и обе вовлеченные партии, я сказал бы, поступают ответственно, в качестве главной цели выдвигая стабильность правительства", - оценил президент.

На вопрос, действительно ли прозвучавшая в последние дни риторика не будет препятствием для продолжения работы партнеров по коалиции, Левитс выразил уверенность, что напряжение в отношениях снизится.

"Риторика остается риторикой. Главное, чтобы правительство оставалось стабильным. Это в интересах всего общества, всей Латвии. Этого хотят и обе партии, удержание министров на посту не является самоцелью", - прокомментировал президент.

Напомним, на прошлой неделе отставки министра внутренних дел Марии Голубевой потребовало НО из-за событий 9 и 10 мая у памятника советским воинам в парке Победы, где было допущено скопление людей, поддерживающих российскую агрессию. НО заявило, что в случае, если мнение партии не будет учтено, объединение отзовет из правительства своих министров.

В итоге Голубева в понедельник сообщила, что потеряла доверие премьера, поэтому сама уходит в отставку. В свою очередь Кариньш из-за "попытки шантажа" потребовал отставки от должности одного из министров Национального объединения.