Голубева уходит с поста, Кариньш требует отставки Витенбергса: что решило правительство?

Премьер-министр потребовал бы отставки Голубевой и без "ультиматума" Национального объединения

Премьер-министр Кришьянис Кариньш требование политической ответственности теперь уже от подавшего в отставку министра внутренних дел Марии Голубевой не связывает с "ультиматумом" Национального объединения (НО).

НО ранее заявило, что в случае, если Голубева останется на должности, партия выйдет из правительства.

На вопрос о том, потребовал бы премьер отставки Голубевой, если бы не было "ультиматума" НО, Кариньш в понедельник на пресс-конференции после заседания коалиции ответил, что события 9 и 10 мая "требовали политической ответственности независимо от всего остального".

Премьер подчеркнул, что война России против Украины изменила ситуацию с безопасностью и в Латвии. В этих условиях очень важно, чтобы правительство и коалиция были стабильными.

Говоря о требовании отставки Голубевой, премьер подчеркнул, что и он, и "подавляющее большинство общества" считают абсолютно неприемлемым проявленное 9 и 10 мая в парке Победы неуважение к латвийской государственности и жертвам войны.

Премьер-министр рассказал, что сегодня встречался с Голубевой и призвал ее уйти в отставку, взяв на себя политическую ответственность. По мнению руководителя правительства, последовавшее после этого заявление Голубевой об отставке - ответственный поступок, учитывая все обстоятельства.

Кариньш требует отставки Витенбергса с поста министра экономики

В связи с предпринятой Национальным объединением (НО) "попыткой шантажа" премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") потребовал отставки министра экономики Яниса Витенбергса (НО).

НО сможет выдвинуть нового кандидата на эту должность. В то же время Кариньш допускает возможность, что НО само может принять решение о том, кого из своих министров заменить. Как пояснил премьер, Витенбергс был выбран для отставки как "самый новый" министр НО.

Как следует из сказанного Кариньшем на пресс-конференции, он считает шантажом призыв НО требовать отставки министра внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития/За!"), в противном случае угрожая выйти из правительства.

Премьер подчеркнул, что сейчас цель - восстановить политический баланс, поэтому НО также должно будет заменить одного министра.

Кариньш заявил, что с "элементами шантажа" правительство дальше не могло бы работать, потому что это открыло бы возможности для любого партнера в дальнейшем использовать "ультимативный путь", что привело бы в короткие сроки к тому, что правительство стало бы недееспособным.

"Без смены министров нет возможности достичь политического баланса в коалиции, поскольку стабильность правительства зависит от того, имеет ли оно полный состав и большинство в Сейме. В данном случае баланс был нарушен, и это мое предложение, как в короткие сроки вернуться к нему", - сказал премьер.

Дзинтарс: требование премьера отозвать с должности министра экономики выглядит как политическая месть

Требование премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") об отставке министра экономики Яниса Витенбергса (Национальное объединение) выглядит как политическая месть, заявил в понедельник после заседания правящей коалиции председатель фракции НО в Сейме Райвис Дзинтарс.

По его словам, НО не согласно с мнением премьера о том, что партия выдвинула ультиматум. "Это была открытая позиция, при каких условиях НО готово продолжать работу в коалиции", - сказал Дзинтарс, добавив, что НО может находиться в правительстве только в том случае, если остальные партнеры уважают его ценности.

"На мой взгляд, такой шаг, если говорить о стабильности правительства, скорее, направлен против нее. Думаю, что мы на протяжении почти четырех лет доказали, что политическая стабильность является одной из наших ценностей", - отметил Дзинтарс.

В то же время, как заявил руководитель фракции НО, решение требовать отставки Голубевой со стороны Кариньша было правильным.

"Этого решения ждали не только сторонники НО, но и, думаю, люди независимо от политической принадлежности. Его ждали очень многие жители Латвии. Последствием таких событий не могло быть только символическое предупреждение - кто-то должен был взять на себя политическую ответственность", - заявил Дзинтарс.