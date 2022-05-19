Ужасные трещины на Видземском шоссе: водители обеспокоены состоянием дороги

"По всей длине образовались ужасные трещины, которые с каждым днем ​​стремительно увеличиваются и удлиняются", - обратилась телезрительница Йоланта в передачу Bez Tabu, описывая неприемлемую ситуацию на участке Видземского шоссе возле железнодорожного моста со стороны Гаркалне.

Осматривая дорогу от Риги до участка, указанного Иолантой возле железной дороги, поверхность асфальта достаточно ровная и видимых трещин не заметно. Совершенно иная картина открывается при движении обратно в сторону столицы. Недалеко от железнодорожных путей можно обнаружить несколько щелей, уже закрытых смолоподобным материалом

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu"

Более того, оказывается, асфальт треснул протяжении несколько километров. Как по волшебству трещины исчезают сразу за Гаркалне. Виктор Харитонов, доцент Строительного факультета Рижского технического университета, считает, что причина повреждения дороги находится глубоко под поверхностью асфальта – в земле или в нижних слоях, которые находятся под асфальтобетоном.

Анна Кононова, представитель Latvijas Valsts ceļi, также предполагает, что причина появления трещин кроется под землей. Она сказала: "В 2015 году необходимо было учитывать имеющееся финансирование. Этот участок нужно было ремонтировать, но согласно имеющемуся финансированию был разработан проект строительства, который не предусматривал полной реконструкции дороги".

Подробнее смотрите в сюжете передачи Bez Tabu.