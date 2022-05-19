Спешите видеть: крупнейший в Балтии фестиваль весенних цветов

Свой фестиваль флористы усадьбы создали в сотрудничестве нидерландскими селекционерами, вдохновляясь знаменитым амстердамским фестивалем тюльпанов Keukenhof, где было отобрано более 250 луковиц тюльпанов и саженцев других самых популярных весенних цветов. Особое внимание в этом проекте уделяется не только цветовой гамме и выбранным ландшафтным орнаментам, но также высоте цветов и периоду их цветения.

На фестивале, на протяжении всего периода цветения, действует "Галерея весенних цветов", где можно услышать советы профессиональных флористов и ботаников, получить консультацию, купить красивое растение или цветочную композицию, насладиться эликсиром молодости, произведенным в усадьбе, да и просто ощутить умиротворение. Как обычно в усадьбе открыт музей, переносящий посетителей в атмосферу XIX века. Здесь можно поработать в мастерских местных умельцев, сделать фото в старинной фотостудии, увидеть коллекции костюмов, духов, старинных автомобилей и мотоциклов, а также роскошную коллекцию живых птиц.

Пакруойская усадьба является не только крупнейшей усадьбой в Литве, но и одним из 18 самых привлекательных объектов культурного туризма в Европе, победившим в номинации "Туристический объект года" 2019 и 2021 годов. На территории усадьбы также работает ресторан-трактир, где в аутентичной атмосфере можно насладиться традиционными и современными литовскими блюдами, а также приготовленными в усадьбе настойками и коньячными винами.

Маленькие Нидерланды находятся совсем рядом - в Пакруойской усадьбе, всего в 130 км от Риги!