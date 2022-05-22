Депутаты оппозиции обратились в KNAB о "покупке голосов" во время голосования

В пятницу, 18 мая, с заявлением в KNAB обратились депутаты Степаненко, Алдис Гобземс и Эдгарс Таварс.

Как наблюдалось на заседании комиссии, во время голосования за продвижение законопроекта по гражданскому союзу в окончательное чтение, мнения депутатов разделились. В первом голосовании пять были за, а пять - против. Депутат Гейданс не проголосовал.

Поскольку голоса разделились поровну, руководитель комиссии Янис Бутанс призвал депутатов проголосовать повторно. Во втором голосовании депутаты проголосовали так же, как и в первом, но, когда Гейданс вновь признал, что он не голосует за продвижение законопроекта, дистанционное заседание накрыли технические проблемы, звуковая дорожка начала прерываться. Бутанс сообщил коллегам, что во время голосования произошла техническая ошибка.

Степаненко призвала продолжить голосование, добавив, что она прекрасно слышит Бутанса, а также других депутатов. Депутат Янис Иесалниекс предположил, что "технические проблемы связаны с покупкой голосов". Степаненко согласилась, отметив, что в данный момент "пишутся сообщения Гейдану".

Техническая пауза длилась чуть больше минуты. Бутанс, учитывая технические проблемы, призвал депутатов начать голосование с начала, но представители оппозиции возразили и привали продолжить уже начатое голосование.

Фактически Бутанс согласился, и новое голосование не началось, а продолжилось старое. Бутанс по списку повторил позиции депутатов, но, когда настала очередь Гейданса, тот сказал, что голосует за продвижение закона. Такая смена позиции удивила оппозиционных депутатов. Они выразили мнение, что голос Гейдана был куплен во время технической паузы.

Реагируя на происходящее, Степаненко, Гобземс и Таварс обратились в KNAB с просьбой расследовать возможное влияние на Гейданса в связи с этим голосованием, рассказала Степаненко. Парламентарии надеются, что правоохранительное учреждение сможет установить все обстоятельства этого голосования и, что именно произошло во время объявленной технической паузы.

Депутаты оппозиции указывают, что известно, что Бутанс не был один в помещении комиссии, поэтому политики надеются, что правда будет установлена.

Учитывая неясную позицию Гейданса, этот случай может свидетельствовать о том, что депутат не голосовал в соответствии со своими представлениями и совестью, а на его голосование могли повлиять и другие факторы, сказала депутат.

Политики говорят, что законопроект разработан Министерством юстиции, которым управляет партия "Консервативные", в которую входят и Бутанс и Гейданс. Не исключено, считают депутаты оппозиции, что Бутанс намеренно прекратил голосование депутатов, чтобы получить нужный голос от Гейданса.

Отмечается, что с ожидаемым возвращением Яниса Витенбергса в Сейм, Гейданс потеряет так называемый "мягкий" или временный мандат депутата, поэтому он может быть заинтересован в выполнении задания партии, изменив свое голосование, поскольку, возможно, материальное положение или политическое будущее Гейданса могут зависеть от представленной им политической силы. Политик неоднократно высказывал в дебатах Сейма кардинально противоположное мнение, которое несовместимо с голосованием депутата за законопроект.

"Все указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможном предложении благ Айвару Гейдансу, или возможному влиянию на Айвара Гейданса со стороны председателя комиссии Яниса Бутанса или третьего лица", - говорится в заявлении KNAB.

В свою очередь, Гейданс отрицает, что на него повлияли, подчеркивая, что никакие деньги ему не платили и что во время технического перерыва с ним Бутанс или кто-то еще не общался.

И Гейданс, и руководитель юридической комиссии Янис Бутанс заявляют, что на заседании комиссии также была такая ситуация, в которой депутат Гобземс только позднее проголосовал "против". Оба политики считают, что надо задать вопрос Гобземсу, повлияли ли на него до голосования, и Бутанс спрашивает, мог ли кто-нибудь позвонить Гобзему, чтобы он проголосовал так.

Гейданс указал, что голосовал согласно тому, как это было проговорено во фракции "Консервативные". Он отметил, что главное для него - позиция фракции, хотя сам он никогда не поддерживал законопроект.