Русский союз Латвии организует шествие от парка Победы до памятника Свободы

Об этом на странице партии в Facebook сообщил сопредседатель партии Мирослав Митрофанов.

В Рижское думе также проинформировали, что некое частное лицо заявило шествие в субботу 28 мая, с 12:00 до 15:00.

Предусмотрено, что шествие пойдет от парка Победы в Пардаугаве до памятника Свободы. Во время шествия планируется использовать усиливающее звук устройство.

Возможно, во время шествия не понадобится ограничение движения, так как его планируется организовать по тротуарам.

Организаторы мероприятия указали, что в нем будут участвовать до 350 человек.

Цель мероприятия - выразить протест против действий правящих партий Латвии: уничтожение памятников, запрет традиций и родных языков национальных меньшинств в образовании.

Как объяснили в Рижской думе, сейчас заявление рассматривается, проходят консультации с правоохранительными органами.