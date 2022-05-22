KNAB возбудил уголовное дело о платежах Вентспилсского порта обществу Лембергса

По оценкам нынешнего руководства порта, он мог понести убытки в размере 1,3 миллиона евро.

Программа уже рассказывала о том, что в Вентспилсе десятилетиями существовал порядок, что деньги частных компаний, государственных и муниципальных учреждений утекали в различные объединения, которыми руководил Лембергс, что обеспечивало ему гораздо более высокий доход, чем зарплата председателя городской думы. Эта практика казалась надзорным органам приемлемой, пока в конце 2019 году США не включили Лембергса в санкционный список.

Сейчас Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало расследование по факту перечислений Вентспилсского свободного порта одной из ассоциаций - Вентспилсскому агентству развития. Пару недель назад об этом на заседании городского совета сообщил депутат от оппозиции и член правления порта Гирт Валдис Кристовскис, которому порт поручил подготовить доказательства для правоохранительных органов.

Агентство развития Вентспилса было основано в 1998 году самоуправлением и портовыми предприятиями, такими как Ventspils nafta, Ventbunkers, Kālija parks и Ventamonjaks. На ассоциацию был возложен маркетинг города. Позже членами стали Вентспилсский свободный порт, высшая школа и техникум, а также учреждения местного самоуправления, в виде членских взносов выплачивающие сотни тысяч евро в год.

"Львиную долю платили напрямую администрации свободного порта. В последние пять лет - около 113 тысяч евро в год", - раскрывает Кристовскис.

В ходе проверки выяснилось, что в 2001 году Вентспилсское агентство развития, возглавляемое Лембергсом, пригласило порт, возглавляемый Лембергсом, стать членом агентства. Управляющий портом Имант Сармулис сообщил, что придется заплатить разовый членский взнос: 35 тысяч латов или 50 тысяч евро. В эту сумму входят различные услуги на неопределенный срок.

Однако свободный порт продолжал платить членские взносы каждый год, и они увеличились в четыре раза. Дирекция порта не принимала решения об увеличении суммы, кроме одного года. Плата обычно скрывалась в одной из колонок бюджета.

KNAB расследует возможные крупномасштабные растраты и злоупотребление служебным положением.

Сармулис, бывший управляющий портом, не помнит, почему в 2001 году он объявил, что платеж будет разовым и утверждает, что именно агентство помогало развивать промзону в порту, почему выплаты ассоциации и были оправданы.

"Всей работой руководил Лембергс. Он лично контролировал. Я ходил к нему несколько раз в неделю согласовывать разные вопросы", - так Сармулис оправдывает большое вознаграждение Лембергса в ассоциации, которое также выплачивалось из средств порта.

До попадания в санкционный список США Лембергс в виде зарплаты от Вентспилсского агентства развития получал около 100 тысяч евро в год. De facto он подтвердил, что KNAB отправил вопросы ассоциации и что он ответит на них, насколько это возможно. Он связывает уголовное производство с близостью выборов и убежден, что ничего противозаконного не произошло.

"Каждый год общее собрание ассоциации определяло ориентировочную цифру [членский взнос], которую желательно уплатить, с учетом объема работы. В свою очередь, как [порт] вступил [в ассоциацию] и кто принял решение о членских взносах, решает не ассоциация, а порт", - говорит бывший мэр. На вопрос, что он сам был председателем правления порта, Лембергс отвечает: "Я был членом правления, всего таких было 8. Если это было заложено в бюджете, то так оно и было".

Хотя представляется, что почти все хорошее, что произошло в Вентспилсе, является заслугой агентства, нынешнее руководство свободного порта не получило убедительных отчетов о проделанной работе: агентство ежегодно на одной странице формата А4 указывало, как процентуально потратило деньги порта. Однако перечисленные работы свободный порт выполнил самостоятельно, утверждает Кристовскис.

О возбужденном в феврале уголовном деле KNAB никакой информации LTV не предоставил.