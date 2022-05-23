"Консервативные" призывают к новому конкурсу на пост начальника KNAB

По словам политика, такая ответственная должность требует кандидата, отобранного в результате "реального конкурса", на который подали заявки не менее десяти кандидатов. Нынешний глава KNAB Екаб Страуме, выигравший проведенный этой весной конкурс, был одним из двух кандидатов, а другой вообще не соответствовал установленным критериям.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что вопрос о Страуме не был включен в повестку заседания коалиции. Он считает, что конкурс на должность состоялся, поэтому готов поддержать кандидатуру Страуме.

Вопрос о повторном утверждении Страуме в должности главы KNAB на следующие пять лет уже стоял в повестке заседания правительства 17 мая, но был отложен из-за возражений Минюста во главе с Бордансом. Соглашение о сотрудничестве между формирующими правительство политическими силами предусматривает право партнеров просить отсрочки рассмотрения вопроса на одну неделю. Теперь данный вопрос повторно включен в повестку дня завтрашнего заседания правительства.

Уже сообщалось, что Страуме во второй раз выиграл конкурс на должность начальника KNAB. Отборочная комиссия единогласно признала его победителем.

Страуме возглавил бюро в июне 2017 года, выиграв предыдущий конкурс на эту должность. Ранее Страуме более 16 лет работал в Службе военной разведки и безопасности, в том числе десять лет в должности начальника управления, а до этого - в управлении Государственной полиции по борьбе с организованной преступностью.