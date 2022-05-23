Фото ⟩ Бурные выходные: в Эстонии пьяный мужчина пробрался в музей и уснул в полицейском ретро-автомобиле

"Когда мне позвонил работник и прислал фотографии, я сначала не поверил, подумал, что он затащил в машину какое-то чучело, - смеясь, сказал Virumaa Teataja директор музея Андрус Ээсмаа. - Но все-таки это был настоящий человек".

Как посторонний попал во двор Музея полиции, Ээсмаа не знает. "Вероятно, ему пришлось ночью перелезать через забор, - предположил он. - Уставшим он был в любом случае. Мы вызвали полицию. Он был на самом деле вежлив, извинился за то, что пришел к нам в гости без разрешения. Но, насколько мы поняли из беседы с ним и полицией, у него случилось полное приключений воскресенье, он также контактировал с полицией".

Музей полиции был открыт в Раквере в 2013 году, и это уже второй раз, когда его посещают ночью. В прошлый раз туда пришла компания молодых людей, судьба которых была еще более трагикомичной - они каким-то образом ухитрились сами себя запереть в арестной камере стоявшего во дворе полицейского автобуса, а после отчаялись и сами вызвали для себя полицию.

Ээсмаа сказал, что он уже снял замки из этого автобуса, поскольку пять или шесть раз в месяц случалось, что кто-то там застревал.