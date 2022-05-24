Задержан бывший президент Молдавии Игорь Додон

Обыски прошли в рамках уголовного дела о "пассивной коррупции", измене родине, незаконном обогащении и принятии политической партией финансирования от преступной организации.

Дело против Додона было возбуждено 18 мая. Дело связано с видеозаписями 2019 года из офиса Демократической партии Молдовы. На видео возглавлявший партию олигарх Владимир Плахотнюк передает Додону пакет, в котором предположительно были деньги, пишет "Интерфакс". Из беседы Плахотнюка с Додоном становится понятно, что деньги, которые Додон берет у Плахотнюка, предназначены для финансирования Партии социалистов Молдовы, которую возглавлял Додон.

Додон назвал съемку с пакетом провокацией со стороны Плахотнюка.

Бывший лидер Партии социалистов Игорь Додон был президентом Молдавии в 2016-2020 годы. Додон считается сторонником Владимира Путина. В 2020 году он проиграл выборы Майе Санду, которая обещала сближение Молдавии с Евросоюзом.