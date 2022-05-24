Совет ЕС поддержал отмену пошлин на все товары из Украины

Сроком на один год будут отменены ввозные пошлины на весь украинский экспорт в ЕС, сообщил Совет Евросоюза.

"Неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины оказала разрушительное воздействие на производственные мощности страны, транспортную инфраструктуру и доступ к Черному морю, а также на ее более широкие возможности для торговли с остальным миром. Нельзя недооценивать последствия как внутри страны, так и на международном уровне с точки зрения их влияния на продовольственную безопасность", - указывается в заявлении.

Либерализацию торговли поддержали 515 депутатов, 32 проголосовали против и 11 - воздержались. Депутаты предлагают полностью отменить ввозную пошлину на промышленную продукцию, фрукты, овощи, сельскохозяйственную продукцию и пр., а также антидемпинговые пошлины и защитные меры по импорту стали.

Теперь решение Европарламента должен утвердить Совет ЕС, после чего решение должно быть опубликовано в Официальном вестнике ЕС, лишь тогда временная отмена пошлин вступит в силу.