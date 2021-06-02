Изменения в правительстве Кариньша: KPV LV исключена; сменятся четыре министра; Шуплинска уходит из партии

"С радостью сообщаю, что правительство с новыми силами будет вместе работать в интересах сплоченного общества и экономического развития. Наша коалиция стала компактнее", - заявил Кариньш, добавив, что решение продолжить работу в компактном виде без KPV LV приняли остальные партнеры.

Таким образом, в коалиции остаются Новая консервативная партия (НКП), "Для развития/За!", Национальное объединение (НО) и "Новое Единство".

На должности министров, которые ранее были в сфере ответственности KPV LV, выдвинуты Мария Голубева ("Для развития/За!"), Гатис Эглитис (НКП), Янис Витенбергс (НО). Илгу Шуплинску (НКП) заменит Анита Муйжниеце из той же партии. Замена Шуплинской, по словам Кариньша, также произошла по соглашению партий.

До сих пор KPV LV в правительстве представляли два министра - министр внутренних дел Сандис Гиргенс и министр благосостояния Рамона Петравича.

Витенбергс будет вновь назначен министром экономики, Голубева - министром внутренних дел, а Эглитис - министром благосостояния.

После встречи с Левитсом Кариньш встретится со всеми кандидатами в министры.

Планируется, что сегодня коалиционные партии могут подписать новое соглашение, а Сейм одобрит изменения в составе правительства в четверг, 3 июня.

Левитс и Кариньш: "компактная коалиция" сумеет доработать до следующих выборов

Президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш считают, что "компактная коалиция" в состоянии доработать до следующих выборов в Сейм. Об этом они заявили на пресс-конференции в среду.

Левитс сообщил, что единственной темой сегодняшней встречи с Кариньшем была ситуация в коалиции.

"Коалиция договорилась, что в будущем она будет работать в более компактном формате. Я надеюсь, что в новом формате Кабинет министров сможет продолжить работу до следующих выборов в Сейм",

- сказал президент.

Он выразил надежду на то, что переговоры по бюджету следующего года в коалиции будут успешными, чтобы не возник новый конституционный кризис. "Бюджет будет ориентированным на развитие, а не популистским, и Кабинет министров будет работать до выборов в Сейм", - сказал Левитс.

Кариньш со своей стороны отметил, что с тех пор, как он стал главой правительства, его целью было поддержание стабильности в стране и правительстве и достижение целей.

Он назвал изменения в коалиции поворотным моментом в работе правительства.

"О стабильности или нестабильности правительства были спекуляции с момента его утверждения. Я считаю, что до тех пор, пока политики готовы работать ради общих целей, любое правительство может поддерживать стабильность", - подчеркнул Кариньш.

Шуплинска выходит из Новой консервативной партии

Министр образования и науки Илга Шуплинска выходит из Новой консервативной партии (JKP), говорится в ее заявлении на сайте микроблогов Twitter.