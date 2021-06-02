Ср, 2.06.2021
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Мартиньш Ванагс, председатель правления Альянса девелоперов недвижимости
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Изменения в правительстве Кариньша: KPV LV исключена; сменятся четыре министра; Шуплинска уходит из партии
Дополнено комментариями президента и Илги Шуплински

  • Левитс и Кариньш:
  • Шуплинска выходит из Новой консервативной партии
  • Можвилло: KPV LV изгнана, т.к. старалась повернуть власть лицом к народу
Янис Витенбергс, Анита Муйжниеце, Мария Голубева, Гатис Эглитис ФОТО: LETA

В дальнейшем коалиция будет работать без партии KPV LV, сообщил журналистам после встречи с президентом Эгилом Левитсом премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"С радостью сообщаю, что правительство с новыми силами будет вместе работать в интересах сплоченного общества и экономического развития. Наша коалиция стала компактнее", - заявил Кариньш, добавив, что решение продолжить работу в компактном виде без KPV LV приняли остальные партнеры.

Таким образом, в коалиции остаются Новая консервативная партия (НКП), "Для развития/За!", Национальное объединение (НО) и "Новое Единство".

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На должности министров, которые ранее были в сфере ответственности KPV LV, выдвинуты Мария Голубева ("Для развития/За!"), Гатис Эглитис (НКП), Янис Витенбергс (НО). Илгу Шуплинску (НКП) заменит Анита Муйжниеце из той же партии. Замена Шуплинской, по словам Кариньша, также произошла по соглашению партий.

До сих пор KPV LV в правительстве представляли два министра - министр внутренних дел Сандис Гиргенс и министр благосостояния Рамона Петравича.

Витенбергс будет вновь назначен министром экономики, Голубева - министром внутренних дел, а Эглитис - министром благосостояния.

После встречи с Левитсом Кариньш встретится со всеми кандидатами в министры.

Планируется, что сегодня коалиционные партии могут подписать новое соглашение, а Сейм одобрит изменения в составе правительства в четверг, 3 июня.

Левитс и Кариньш: "компактная коалиция" сумеет доработать до следующих выборов

Президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш считают, что "компактная коалиция" в состоянии доработать до следующих выборов в Сейм. Об этом они заявили на пресс-конференции в среду.

Левитс сообщил, что единственной темой сегодняшней встречи с Кариньшем была ситуация в коалиции.

"Коалиция договорилась, что в будущем она будет работать в более компактном формате. Я надеюсь, что в новом формате Кабинет министров сможет продолжить работу до следующих выборов в Сейм",

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- сказал президент.

Он выразил надежду на то, что переговоры по бюджету следующего года в коалиции будут успешными, чтобы не возник новый конституционный кризис. "Бюджет будет ориентированным на развитие, а не популистским, и Кабинет министров будет работать до выборов в Сейм", - сказал Левитс.

Кариньш со своей стороны отметил, что с тех пор, как он стал главой правительства, его целью было поддержание стабильности в стране и правительстве и достижение целей.

Он назвал изменения в коалиции поворотным моментом в работе правительства.

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"О стабильности или нестабильности правительства были спекуляции с момента его утверждения. Я считаю, что до тех пор, пока политики готовы работать ради общих целей, любое правительство может поддерживать стабильность", - подчеркнул Кариньш.

Шуплинска выходит из Новой консервативной партии

Министр образования и науки Илга Шуплинска выходит из Новой консервативной партии (JKP), говорится в ее заявлении на сайте микроблогов Twitter.

Ранее на пресс-конференции в среду Шуплинска заявила, что уйдет из партии, если JKP отзовет ее с поста министра. Согласно заявлению Шуплински, она покидает пост министра, так как премьер-министр Кришьянис Кариньш выдвинул нового кандидата - депутата Сейма Аниту Муйжниеце (JKP), которая согласилась выполнять эти обязанности.

"Спасибо за сотрудничество. Я высоко ценю каждого члена партии, который действовал честно, смело и мудро и будет продолжать это делать",

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- говорится в заявлении Шуплински для партии..

Шуплинска заняла пост министра образования и науки 23 января 2019 года, когда к власти пришло все правительство, сформированное премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Она является профессором Резекненской технологической академии, членом правления Латгальского культурного общества, вице-президентом Латвийской национальной комиссии ЮНЕСКО и членом совета Фонда общественной интеграции.

Можвилло: представители KPV LV изгнаны из коалиции, так как старались повернуть власть лицом к народу

Партии KPV LV не нашлось места в новом формате правительства, и это говорит о том, что ее представители были нежелательны в своих попытках повернуть власть лицом к народу, заявил на пресс-конференции председатель парламентской фракции KPV LV Марис Можвилло.

Он оценивает исключение KPV LV из правящей коалиции незадолго до местных выборов как бонус, поскольку это показывает, насколько бывшие партнеры далеки от народа и способны различными закулисными методами вытеснить бывшего партнера из правительства.

По словам Можвилло,

была найдена одна партия, на которую можно свалить все беды

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и приписать ей расшатывание правительства, хотя недавний шаг к конституционному кризису вокруг вопроса о Вараклянском крае совершила не KPV LV, а другие коалиционные партии.

О дальнейших планах KPV LV

Можвилло сообщил, что KPV LV рассматривает улучшение пенсионной системы, улучшения в сфере внутренних дел и совершенствование налоговой системы как области, в которых сможет работать и не будучи в правительстве. Партия также выступает за всенародные выборы президента, против несправедливой системы компонента закупки электричества, а также готова работать над путями выхода из коронавирусого кризиса.

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