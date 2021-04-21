Министр экономики Витенбергс решил перейти из KPV LV в другую партию

Он подтвердил агентству LETA, что написал заявление о вступлении в Национальное объединение.

Витенбергс добавил, что рассматривал такой шаг уже некоторое время.

"Всё же мне ближе ценности Национального объединения. Во время руководства Министерством экономики с Национальным объединением сформировалось очень хорошее сотрудничество, также совпали ценности в вопросах о поддержке семей с детьми", - пояснил он.