Ср, 21.04.2021
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Министр экономики Витенбергс решил перейти из KPV LV в другую партию

Янис Витенбергс ФОТО: Zane Bitere/LETA

Министр экономики Янис Витебергс, который был избран в 13-й Сейм из списка партии KPV LV, решил поменять партийную принадлежность и стать членом Национального объединения.

Он подтвердил агентству LETA, что написал заявление о вступлении в Национальное объединение.

Витенбергс добавил, что рассматривал такой шаг уже некоторое время.

"Всё же мне ближе ценности Национального объединения. Во время руководства Министерством экономики с Национальным объединением сформировалось очень хорошее сотрудничество, также совпали ценности в вопросах о поддержке семей с детьми", - пояснил он.

Витенбергс считает, что его переход в другую партию не осложнит отношения в коалиции, он сохранил хорошие отношения с политиками из KPV LV и планирует продолжить тесное сотрудничество с бывшими однопартийцами.

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