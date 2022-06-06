Третья по популярности из коалиционных партий - "Для развития/За!". Такой результат и сравнительно малое количество внутренних скандалов (хотя куда уж без них) позволили членам объединения занять весьма важные посты и поучаствовать в громких процессах. Насколько их поступки соответствовали обещаниям - посмотрим.

На выборах в 13-й Сейм объединение партий "Для развития/За!" заняло четвертое место, получив 12,05% голосов и 13 мест в парламенте - столько же, сколько и у Национального объединения, но о них в следующей статье.

"Для развития/За!" стало одной из партий коалиции, получив три министерских кресла (позже увеличив это число до четырех), а представитель объединения Артис Пабрикс стал одним из заместителей премьер-министра Кариньша.

При этом объединение состоит из трех разных партий, и их взаимодействие придало всей политической деятельности определенный привкус. Давайте разбираться.

Историческая справка

Объединение состоит из трех партий.

Партия "Рост" была организована 27 марта 2013 года. На выборах в 12-й Сейм они стартовали сами по себе и получили всего лишь 0,17% голосов избирателей. В Сейме от них находится лишь один человек, депутат Андрис Скриде, а в Рижской думе (о которой тоже придется упомянуть) никого нет.

Партия "Для развития Латвии" была основана 15 декабря 2013 года по инициативе экс-премьера Эйнара Репше. Он же и стал первым председателем партии. На выборах в 12-й Сейм они получили 0,89% голосов. Отметим, что изначально "Для развития Латвии" позиционировала себя как консервативную партию, но в ноябре 2014 года председателем стал Юрис Пуце, при котором политическая ориентация сменилась на либерализм. В ноябре 2020 года из-за скандалов, связанных с Пуце, председателем партии стал Иварс Иябс.

В 13-м Сейме шесть их представителей: Юрис Пуце, Мартиньш Бондарс, Даце Рукшане-Шчипинска, Виестурс Лиепкалнс, Гатис Замурс и Айгарс Бикше.

Еще два представителя этой партии являются министрами в нынешнем правительстве - министр обороны Артис Пабрикс и министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс (сменил на этом посту своего сопартийца Пуце).

Артис Пабрикс и Юрис Пуце ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Партия "Движение За!" была образована 26 августа 2017 года Даниэлем Павлютсом совместно в том числе с четырьмя депутатами 12-го Сейма от партии "Единство". Позже двое из этих депутатов (Лолита Чигане и Интс Далдерис) вышли из партии, когда было объявлено о создании объединения "Для развития/За!" - они ожидали союза с "Единством".

В 13-м Сейме также шесть их представителей: Мария Голубева, Мартиньш Штейнс, Илмарс Дуритис, Вита Анда Терауда, Криста Баумане, Инесе Воика.

Еще два представителя этой партии являлись министрами в нынешнем правительстве - министр здравоохранения Даниэль Павлютс (сменил на этом посту своего сопартийца Илзе Винькеле) и министр внутренних дел Мария Голубева. Однако ее 26 мая сменил Кристап Эклонс (который не является членом ни одной из партий, хоть и был выдвинут всей фракцией "Для развития/За!").

Главным политическим успехом объединения стала победа на выборах в Рижскую думу в 2020 году, в которых "Для развития/За!" участвовала единым списком с "Прогрессивными". Так мэром Риги стал член партии "Движение За!" Мартиньш Стакис.

Правда, в 2022 году он из партии (и, соответственно, из объединения) вышел. Случилось это из-за конфликта с министром Плешсом, который, напомню, является членом объединения "Для развития/За!", но уже от партии "Для развития Латвии".

Другой заметный скандал - о парковочных местах у Рижской думы. Долго про это писать не буду, просто напомню, как все было. Депутат Рижской думы Марис Мичеревскис (избранный от "Для развития Латвии", но вышедший из партии) заявил, что Пуце просил его достать пропуск депутата Рижской думы на автостоянку. После пары дней отнекиваний Пуце покинул должность министра, сказав, что "допустил ошибку".

Последнее изменение в составе - к объединению присоединился Вячеслав Домбровский, который за несколько месяцев до этого ушел из созданной им же партии "Республика".

Закончив с историей, давайте разбираться, что же обещало и что выполнило это объединение.

Программа и выполнение

Программа "Для развития/За!" делится на две части. Вначале общий текст про то, какой должна быть Латвия (справедливая, современная, единая с Европой). Эту часть оценивать сложно, там практически нет конкретики. "В справедливой Латвии люди остаются, потому что здесь ценят и уважают каждого" - красивый идеал, но вряд ли можно бы рассчитывать на такой результат в течение четырех лет.

Но вот дальше "Для развития/За!" пишет вполне себе конкретный план, по которому мы и пройдемся.

Значительно снизить пациентский взнос и отменить закон об ограничении ухода по здоровью

Казалось бы - вот. Первый пункт программы; этот закон (а речь идет о Законе о финансировании ухода по здоровью) представители партии "Движение За!" критиковали с самого момента его принятия в 2017 году, аж пресс-конференцию устроили; представительница объединения и даже конкретно этой партии стала профильным министром здравоохранения.

И что бы вы думали? Правильно - ничего. Закон и ныне там, да, с поправками, но ничего принципиального.

Что касается пациентского взноса, то он действительно уменьшился. С 2020 года посещение врача-специалиста стоит не 4,27 евро, а ровно 4 евро. А день в стационаре обойдется не в 7,11 евро, а ровно в 7 евро. Компьютерная томография стоит не 14,23 евро, а 14 евро. В общем, вы поняли принцип. Насколько это значительно - решайте сами.

Увеличить минимальную зарплату и необлагаемый минимум до 500 евро в месяц

Популярная цель, как вы, я надеюсь, помните. Минимальная зарплата была повышена до 500 евро 1 января 2021 года, а необлагаемый налогом минимум с 1 января по 1 июля 2022 года - 350 евро, а с 1 июля 2022 года дойдет до обещанного уровня в 500 евро. Какова здесь доля влияния "Для развития/За!", сказать сложно, все же посты министров благосостояния, финансов и экономики занимали и занимают представители других партий, но факт остается фактом - цель достигнута.

Удвоить зарплату медсестер

Тут сложно. С одной стороны, зарплаты выросли. Не в два раза, но ощутимо. Средняя зарплата медсестер до уплаты налогов в 2018 году - 974 евро, в 2021 году - 1443 евро, в 2022 году планируется, что средняя зарплата медсестер достигнет 1616 евро.

С другой стороны, вспомним 2019 год, когда отказ повысить зарплаты врачам и медсестрам привел к забастовке "Один день без медицинского персонала". Но даже это не изменило ситуацию, хотя министр Винькеле тогда страшно сокрушалась по этому поводу. А вот пандемия все-таки заставила политиков понять ценность врачей и медсестер.

Винькеле (тогда еще министр здравоохранения) и Павлютс (который сменит ее на этом посту) общаются с протестующими ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За десять лет удвоить среднюю пенсию

Это, конечно, очень классная идея - обещать что-то на 10 лет вперед, когда Сейм избирается лишь на четыре года, но надо признать, что пенсии действительно выросли. В 2018 году средняя пенсия была 332,57 евро, а в 2021-м - 410,97 евро. Если рост средней пенсии продолжится в таком же темпе, то к 2028 году средняя пенсия будет 593,90 евро. Рост не двукратный, но близкий к заявленному.

Правда, за три года с 2018-го по 2021-й пенсия выросла в 1,23 раза. За три предыдущих года (с 2015-го по 2018-го) - в 1,15 раза. Чуть меньше, но сравнимо. В общем, рост пенсий происходил и до "Для развития/За!".

Кроме того, опять встает вопрос, есть ли здесь заслуга "Для развития/За!", учитывая, что ни один из занимаемых ими постов не связан с пенсиями.

Указать необлагаемый налогом на недвижимость минимум

До сих пор не указан, хотя Министерство юстиции еще в марте 2020 года подготовило такие поправки, но Министерство финансов посчитало их вредными. Как вы можете заметить, ни одно из этих министерств не занято представителем "Для развития/За!". Дополнительной инициативы от депутатов тоже не было.

Ликвидировать детские дома и дать возможность каждому ребенку жить в семье

Ликвидировать детские дома не вышло, но число сирот на попечении государства снизилось - с 794 в 2017 году до чуть более 500 на февраль 2022 года.

А вот с возможностью каждому ребенку жить в семье не вышло. 16 декабря 2021 года Сейм принял изменения в Закон о защите прав детей, которые фактически запрещают людям из США усыновлять детей.

Справедливости ради, "Для развития/За!" активно сопротивлялись этому законопроекту и во время голосования были единственной фракцией, проголосовавшей против поправок. Но факт остается фактом - цель не выполнена.

Усовершенствовать сеть школ, поднять мастерство и зарплату учителей

Открыть вузы для профессоров и ученых со всего мира

Реформировать и сконцентрировать научную деятельность, увеличить ее финансирование в три раза

Все эти цели относятся к Министерству образования, которым управляют представители партии "Консвервативные". Поэтому пробежимся побыстрее.

Усовершенствовать сеть школ - субъективное понятие, школы действительно реформируют, но насколько это "усовершенствование" - судить пока рано.

Зарплаты учителям подняли. С "минималки" в 710 евро на 1 сентября 2018 года до 830 евро на 1 сентября 2021 года, с планом поднять до 900 евро на 1 сентября 2022 года. Правда, для этого потребовались и активные призывы Латвийского профсоюза работников образования и науки (в том числе и митинги).

Что касается "открытия вузов", то есть вопросы. Есть ощущение, что изменения в законах, принятые за последние четыре года, только усложнили жизнь тем вузам, которые хотят пригласить "профессоров и ученых со всего мира".

В частности, изменения в законе о вузах, принятые 26 апреля 2021 года, предполагают, что обучение в высших школах и колледжах ведется на латышском языке. Есть возможность реализовывать учебные программы и на официальных языках Евросоюза (в том числе английском), но для этого нужно соблюсти определенные критерии.

Не то чтобы это полностью останавливало потенциальных преподавателей из Оксфорда и Кембриджа, да и условная SSE Rīga продолжает свое существование. Но жизнь легче точно не стала.

Отдельная радость - референтом этого законопроекта была Мария Голубева (фракция "Для развития/За!"), и все депутаты фракции проголосовали за (кроме двух, но их просто не было на заседании). То есть с открытием дверей вузов придется обождать.

Расходы на научную базу в 2019 году - 28 136 980 евро. В 2022 году - 35 280 880 евро. В общем, рост есть, но явно не трехкратный.

Удвоить финансирование Фонда капитала культуры

Даже попыток поменять законопроект о Фонде капитала культуры предпринято не было. В 2018 году на Фонд капитала культуры было потрачено 10 469 057 евро, в 2022 году - 12 929 373 евро. В общем, не в два раза. Но и пост министра культуры - не у "Для развития/За!".

Уменьшить число самоуправлений как минимум втрое

Вот что удалось, так то удалось. Административно-территориальная реформа - это, пожалуй, самый громкий успех объединения "Для развития/За!". Мы не будем сейчас оценивать необходимость и пользу этой реформы, а скажем по факту - из 119 самоуправлений сделали 43. Это чуть меньше, чем трехкратное уменьшение, но не будем занудничать.

Протесты против административно-территориальной реформы ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Оценить возможное влияние всех решений на неравенство и не поддерживать те, которые могут его усилить

Это очень субъективный момент, но, насколько я могу судить, "Для развития/За!" действительно не поддерживали законопроекты, которые "могут усилить неравенство". И, например, подали законопроект о партнерстве. Он, конечно, пока не принят, но фракция и не обещала чего-то достичь - только не поддерживать неравенство.

Вручить гражданство Латвии всем несовершеннолетним детям неграждан Латвии

Напомню, что благодаря экс-президенту Раймонду Вейонису все рожденные в Латвии с 1 января 2020 года становятся гражданами Латвии, даже если оба родителя являются негражданами. Фракция "Для развития/За!" попыталась добавить идею о том, чтобы дать гражданство всем негражданам младше 15 лет, но это предложение не было поддержано. Больше таких попыток объединение не предпринимало.

Увеличить доходы от налогов до 35% ВВП, значительно уменьшив теневую экономику, увеличив налоговую базу, отменив исключения и сделав налоговую систему более прогрессивной и прозрачной

В 2019 году в Латвии доходы от налогов составили 32,4% ВВП (9,92 млрд евро при ВВП 30,647 млрд евро). К 2021 году доходы от налогов выросли - до 10 млрд евро. Но вырос и ВВП - до 32,916 млрд евро. Таким образом, доля доходов от налогов за два года упала до 30,4% ВВП.

Слово "значительно" не очень конкретное. Но для оценки это неважно, так как уровень теневой экономики даже вырос. Исследования SSE показывают, что объем теневой экономики в 2017 году был 22% от ВВП, в 2018 году - 24,2%, в 2019 году - 23,9%, а в 2020 году - 25,5% от ВВП (самый высокий уровень с 2012 года включительно). Данных о 2021 и 2022 годах пока, к сожалению, нет.

А вот налоговая реформа действительно была проведена. Но стала ли при этом система "более прогрессивной и прозрачной" - вопрос открытый. Не все предприниматели с этим согласны.

Вывод

Сентенция про "ну как можно не обещать" (автором которой является Эйнар Репше, напомню, первый председатель "Для развития Латвии" - совпадение?) уже давно набила оскомину. Но надо признать, что даже на уровне программы "Для развития/За!" планировали явно недостижимые вещи - удвоить зарплаты медсестрам, утроить финансирование науки и так далее. Иногда даже говорили об этом прямо, обещая достижение целей через 10 лет.

Но даже в отрыве от этого зачастую действия фракции отличаются от обещанного в противоположную сторону, например, в сфере образования. А иногда они просто не могут справиться с давлением других парламентских сил, как в случае с законом об усыновлении или законом о партнерских отношениях.

Вот и получается, что фракцией "Для развития/За!" были достигнуты три из заявленных 14 целей (это если мы будем щедрыми): повышение минимальной зарплаты до 500 евро, повышение зарплат медсестер (пусть и не в два раза) и снижение количества самоуправлений (пусть и не в три раза).

Учитывая, что только одна из этих целей относится к профильному министерству под управлением фракции, а другие две цели в той или иной формулировке были заявлены и другими партиями коалиции - вопрос об эффективности фракции становится особенно острым.

А еще, например, "Для развития/За!" обещали, что принятие закона о партнерских отношениях было ультиматумом для создания коалиции. Закон принят не был. Коалиция осталась.

И еще любопытная деталь. Кандидатом в премьер-министры от фракции "Для развития/За!" был Артис Пабрикс. То есть именно его остальные депутаты видели в качестве лидера (хоть сам Пабрикс и баллотировался от списка "Для развития/За!", еще не будучи членом ни одной из партий объединения - лишь в 2019 году он вступил в "Для развития Латвии").

В итоге Пабрикс получил пост министра обороны и стал одним из заместителей премьер-министра. Вот только именно об обороне в программе "Для развития Латвии" не сказано ни слова.

При этом свершений в этой сфере очень много. Разумеется, во многом из-за войны в Украине, которая повысила актуальность вопросов сферы обороны. Но и до этого были рост оборонного бюджета и изменения в законе о Земессардзе, например.

Вот только избиратели голосовали за фракцию "Для развития/За!" не из-за их взглядов на оборону страны - их, повторюсь, в программе высказано не было. И кто знает, как бы изменилось распределение мест в парламенте, если бы объединение обозначило своим приоритетом именно вопрос обороны страны.

Портал RUS TVNET и рубрика "Липину интересно" представляют серию публикаций "Понятные выборы". Да, уже 1 октября этого года в Латвии пройдут выборы в 14-й Сейм. В первой части этой серии мы рассматриваем, справились ли партии, прошедшие в 13-й Сейм, со своими обещаниями четырехлетней давности. Во второй части - изучим новые программы, которые партии представят потенциальным избирателям.