NEPLP запретил все российские каналы в Латвии и выдал лицензию "Дождю"

На основании поправок к закону Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) сегодня утром принял решение запретить распространение в Латвии оставшихся 80 зарегистрированных в России телеканалов, которые до сих пор были доступны латвийским зрителям.

Председатель NEPLP Ивар Аболиньш сообщил агентству LETA, что решение принято на основании новой правовой нормы, согласно которой в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, которая ставит под угрозу территориальную целостность и независимость другой страны.

Такое решение останется в силе до тех пор, пока Россия не прекратит боевые действия в Украине и не вернет Крым. Решение вступит в силу 9 июня.

К запрещенным каналам относятся, например, "Е ТВ", "Иллюзион+", "Кино24", "Мир ТВ", "Охота и рыбалка", "Перец International", "Русский Иллюзион" и другие.

Ранее NEPLP уже принял ряд решений в ответ на вторжение России в Украину, запретив Латвии транслировать основные пропагандистские каналы Кремля как на телевидении, так и в интернете.

С принятием сегодняшнего решения ни один зарегистрированный в России телеканал не будет вещать в Латвии.

Телеканал "Дождь" будет вещать из Риги

Независимый российский телеканал "Дождь" был временно закрыт в начале марта. Гендиректор телеканала Наталья Синдеева объяснила такое решение принятием в Госдуме закона о "фейковых новостях". Уже тогда руководство телеканала начало обсуждать формат возобновления работы "Дождя".

После приостановки работы канала его главный редактор Тихон Дзядко и еще несколько сотрудников редакции покинули Россию.

"Дождь" войдет в список зарегистрированных в Латвии телепрограмм с 9 июня.

Аболиньш подтвердил, что переговоры о трансляции телеканала из Латвии велись около трех месяцев.

Напомним, ранее стало известно, что в Ригу переезжает московский корпункт Deutsche Welle и уже много лет здесь работает "Медуза".