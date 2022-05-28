Видео ⟩ Истории из Украины. Михаил Панин, волонтер на гуманитарке
Война застала Михаила в Киеве. Ему 36 лет, он родился в Мариуполе, но в последние годы много путешествовал. Однако 24 февраля 2022 года он был в родной стране, пишет "Чайка".
Война застала Михаила в Киеве. Ему 36 лет, он родился в Мариуполе, но в последние годы много путешествовал. Однако 24 февраля 2022 года он был в родной стране, пишет "Чайка".
Шок, невозможность поверить в происходящее, страх за собственную жизнь и жизнь близких - все это навалилось на голову и разрывало сердце. Первой мыслью было уехать из страны. Михаил - успешный предприниматель, владелец рекламного агентства, он понимал, что деньги зарабатывать теперь не сможет.
"Но очень быстро пришло понимание, что не это важно. Что я хочу и должен быть полезен здесь, в Украине", - говорит Михаил.
Сейчас он работает волонтером - разгружает гуманитарные грузы в городе Каменец-Подольский. В Мариуполе у Михаила осталась мама, которая не хочет уезжать оттуда.
Михаил согласился рассказать "Чайке" о своей жизни сегодня.
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