Сб, 28.05.2022
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Джон Малкович, актер

Видео ⟩ Истории из Украины. Михаил Панин, волонтер на гуманитарке

Михаил Панин 24 февраля 2022 года в Киеве перед отъездом из города ФОТО: Павел Хныкин

Война застала Михаила в Киеве. Ему 36 лет, он родился в Мариуполе, но в последние годы много путешествовал. Однако 24 февраля 2022 года он был в родной стране, пишет "Чайка"

Шок, невозможность поверить в происходящее, страх за собственную жизнь и жизнь близких - все это навалилось на голову и разрывало сердце. Первой мыслью было уехать из страны. Михаил - успешный предприниматель, владелец рекламного агентства, он понимал, что деньги зарабатывать теперь не сможет.

"Но очень быстро пришло понимание, что не это важно. Что я хочу и должен быть полезен здесь, в Украине", - говорит Михаил.

Сейчас он работает волонтером - разгружает гуманитарные грузы в городе Каменец-Подольский. В Мариуполе у Михаила осталась мама, которая не хочет уезжать оттуда.

Михаил согласился рассказать "Чайке" о своей жизни сегодня.

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