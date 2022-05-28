Видео ⟩ Истории из Украины. Михаил Панин, волонтер на гуманитарке

Шок, невозможность поверить в происходящее, страх за собственную жизнь и жизнь близких - все это навалилось на голову и разрывало сердце. Первой мыслью было уехать из страны. Михаил - успешный предприниматель, владелец рекламного агентства, он понимал, что деньги зарабатывать теперь не сможет.

"Но очень быстро пришло понимание, что не это важно. Что я хочу и должен быть полезен здесь, в Украине", - говорит Михаил.

Сейчас он работает волонтером - разгружает гуманитарные грузы в городе Каменец-Подольский. В Мариуполе у Михаила осталась мама, которая не хочет уезжать оттуда.

Михаил согласился рассказать "Чайке" о своей жизни сегодня.