Елена Малышева практически не может ходить

В начале мая Елена Малышева была в отпуске в Ташкенте и чувствовала себя прекрасно. Вернувшись из Узбекистана, ведущая на некоторое время пропала с радаров.

Недавно она вышла на связь и заявила, что у нее появились проблемы со здоровьем:

"Кто бы знал, где я сейчас нахожусь... А нахожусь я в нашем медицинском центре, готовлюсь к МРТ сустава, потому что еле хожу. Вот так. Меня уже посмотрел доктор. Сейчас пойду на МРТ, а потом будем решать, что делать с сильной болью в подвздошной кости. Я практически не могу ходить. Вот так".

Ранее telegram-канал Baza сообщал, что 29 марта Елена Малышева собрала своих сотрудников и сообщила о закрытии программы "Жить здорово!". Телеведущая заявила тогда на летучке, что передача ориентировочно не будет выходить до сентября, но и потом, скорее всего, не вернется в эфир.

По данным СМИ, сотрудники после такого отправления на простой остались без выплат. Как это часто бывает на телевидении, они работали по временным договорам без оформления в трудовой, поэтому деньги им перечислять пока не будут.

Официальной причиной закрытия программы стали изменения в сетке вещания. Из-за войны в Украине руководство Первого канала остановило выход развлекательных программ, и теперь там в основном идут информационные.

Напомним, старые выпуски программы еще доступны на YouTube.