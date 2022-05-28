Опрос: люди больше не обеспокоены из-за Covid-19

До сих пор самые низкие показатели тревожности населения по поводу распространения Covid-19 были в июле 2021 года, когда у 8% людей был очень высокий уровень тревожности, у 19% - высокий уровень тревожности и у 46% - низкий или очень низкий уровень тревожности.

Данные показывают, что сейчас только 3% населения очень обеспокоены Covid-19 (9-10 баллов), что является самым низким показателем за два года.

Еще 12% испытывают умеренно высокий уровень тревоги (7-8 баллов), 19% - умеренный (5-6 баллов), а 66% - низкий или очень низкий уровень тревоги (от 1 до 4 баллов).

В конце октября прошлого года почти каждый четвертый или 24% опрошенных жителей Латвии испытывали очень высокий уровень тревоги, 30% респондентов - средний, еще 21% были умеренно тревожны, а 25% - мало или очень мало.

Также высокий уровень беспокойства по поводу распространенности Covid-19 был в январе прошлого года, когда каждый пятый, или 20% респондентов, испытывали очень высокий уровень тревоги, 27% - высокий, 25% - низкий или очень низкий.

В конце марта 2020 года, то есть в начале пандемии, уровень тревожности был очень высоким у 18% населения, умеренно высоким у 34%, средним у 27% и низким или очень низким у 21%.

Опрос проводился совместно с компанией исследований в интернете Gemius с 10 по 12 мая, в нем участвовали 1718 респондентов.