Ксения Бородина купила квартиру в ОАЭ

ФОТО: https://www.instagram.com/borodylia/скриншот сторис

Телеведущая объяснила, что комплекс еще только строится.

"Я купила на стадии котлована, поэтому не скоро", - добавила Бородина.

Фолловеры Ксении Бородиной спросили ее о предстоящем отпуске. Звезда поделилась, что уже сняла для себя и детей виллу в Турции, но пожаловалась, что цены значительно поднялись. Стоимость аренды, скромной виллы, по словам телезвезды - 37 тысяч евро. Она добавила, что скоро присмотрит недвижимость и в Турции: "Поеду в начале июня смотреть объекты".

Ранее СМИ обсуждали квартиру Александра Реввы в Дубае, которая находится в жилищном комплексе Address Beach Residences с видом на море. Это один из самых шикарных небоскребов в центральном районе Dubai Marina. Он безумно популярен среди туристов.

Впечатляющее здание имеет 77 этажей. На крыше у него находится огромный бассейн (в 560 квадратных метров). Ранее он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, что владелец квартиры в ОАЭ может получить вид на жительство. Конечно, это не гражданство, но он сможет свободно проживать в стране.

Получение визы резидента возможно в случае приобретения недвижимости стоимостью не менее 1 млн дирхамов (около 270 тысяч евро). Виза, полученная при покупке жилья, дает право на проживание в стране вместе с семьей и открытие счетов в банках. Такой вариант самый простой. Он не дает право работать в ОАЭ, но и не требует затяжной бумажной волокиты.

Ранее вид на жительство в ОАЭ получил Егор Крид. Напомним, что вид на жительство в ОАЭ - это долгосрочная виза. Она позволяет ее обладателю находиться в стране до трех лет. В дальнейшем резиденцию можно продлить. Чтобы получить вид на жительство в Дубае, можно приобрести там недвижимость. Журналисты не исключают, что Крид сделал визу инвестора - получил вид на жительство, открыв в ОАЭ собственную компанию.

ФОТО: https://www.instagram.com/borodylia/скриншот сторис

ФОТО: https://www.instagram.com/borodylia/скриншот сторис