KNAB проверяет возможное влияние на депутата при голосовании

В бюро сообщили, что поступило несколько заявлений в связи с этой ситуацией. 18 мая в KNAB обратились депутаты Сейма Юлия Степаненко, Алдис Гобземс ("Каждому и каждой") и Эдгар Таварс (Латвийская Зеленая партия).

На заседании юридической комиссии при голосовании по законопроекту мнения депутатов разделились. В первом голосовании пятеро проголосовали "за" и пятеро "против". Депутат Гейданс не голосовал за закон.

Поскольку голоса распределились поровну, председатель комиссии Янис Бутанс ("Консервативные") предложил депутатам проголосовать еще раз. При втором голосовании депутаты голосовали так же, как и при первом, но, когда Гейданс снова заявил, что не будет голосовать за законопроект, в удаленном заседании возникли технические неполадки.

Депутат Янис Иесалниекс (Национальное объединение) выразил мнение, что "технические проблемы связаны с покупкой голосов". Степаненко согласилась с этим, заявив, что Гейданс прямо сейчас получает СМС.

После технического перерыва Бутанс предложил голосовать заново, однако депутаты от оппозиции выступили против этого предложения и призвали продолжить уже начатое голосование. Оказалось, что за это время Гейданс изменил свою позицию и теперь голосует за закон. Депутаты заявили, что за время технического перерыва Гейданс был подкуплен.

Гейданс отрицает этот факт, заявляя, что ему никто не платил и во время технического перерыва с ним не связывались ни Бутанс, ни кто-либо другой.