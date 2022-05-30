Фото ⟩ Наводнения и оползни в Бразилии: погибли уже 84 человека
Число погибших в результате вызванных ливнями наводнений и оползней на северо-востоке Бразилии выросло до 84 человек, сообщил губернатор штата Пернамбуку Паулу Камара, пишет DPA.
Число погибших в результате вызванных ливнями наводнений и оползней на северо-востоке Бразилии выросло до 84 человек, сообщил губернатор штата Пернамбуку Паулу Камара, пишет DPA.
56 человек считаются пропавшими без вести, а почти 4000 человек из-за стихии были вынуждены покинуть дома, сказал губернатор.
"Несмотря на то, что сейчас дожди прекратились, мы в течение ближайших дней прогнозируем сильные ливни", - предупредил министр регионального развития Даниэль Феррейра.
В 14 регионах вокруг столицы штата Ресифи объявлено чрезвычайное положение.
Галерея: Наводнения и оползни в Бразилии: погибли уже 84 человека
Камара также сообщил, что выделена помощь в размере 100 миллионов бразильских реалов (20 миллионов евро).
Ураганы в регионе начались в среду.
В течение последнего года сотни жителей Бразилии погибли в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями.
Эксперты указывают, что сильные региональные ливни в Бразилии вызваны циклическим охлаждением Ла-Нинья в Тихом океане и климатическими изменениями.
Более горячая атмосфера содержит больше воды, поэтому глобальное потепление увеличивает риск и интенсивность наводнений, вызванных сильными дождями.
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