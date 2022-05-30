Пн, 30.05.2022
Мы просим у государства кредит на оборотные средства, мы не просим подарка, мы не просим, чтобы налогоплательщики поддерживали завод, мы не airBaltic. Анастасия Удалова, председатель совета DLRR
Анастасия Удалова, председатель совета DLRR

Британская разведка сообщила об "опустошительных" потерях среди российских офицеров

Украинский военный у уничтоженного российского танка Т-90М ФОТО: Vitalii Hnidyui/Reuters

Россия, вероятно, понесла "опустошительные потери" среди офицеров среднего и младшего звена в ходе вторжения в Украину, сообщила разведка Великобритании в понедельник, 30 мая.

"Командиры бригад и батальонов, вероятно, выдвигаются на передовую, подвергая себя риску, потому что несут бескомпромиссный уровень ответственности за действия своих подразделений", - говорится в сообщении британских военных.

По их мнению, это происходит из-за нехватки хорошо обученных и наделенных командирскими полномочиями военнослужащих сержантского состава, таких как в западных армиях. Поэтому младшим офицерам приходится руководить тактическими действиями на самом низком уровне, считает разведка Соединенного Королевства.

"Утрата значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией, подходом к командованию и управлением", - прогнозирует разведка Великобритании. Это скажется и на эффективности батальонных тактических групп, которые переукомплектовывают в Украине из нескольких уцелевших подразделений, говорится в сообщении.

"Учитывая многочисленные заслуживающие доверия сообщения о локальных мятежах среди российских войск на Украине, нехватка опытных и заслуживающих доверия офицеров, вероятно, приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению низкой дисциплины", - резюмирует разведка.

Российские потери в Украине

Министерство обороны России уже два месяца не сообщает о численность потерь среди военнослужащих. Его последняя публикация датирована 25 марта - тогда ведомство заявило о 1351 погибшем. Украина по состоянию на 30 мая сообщила, что российские потери превысили 30 тысяч человек. В свою очередь британская разведка не исключила, что за три месяца вторжения в Украину Россия, вероятно, понесла такое же число потерь погибшими, как Советский Союз за время девятилетней войны в Афганистане - примерно 15 тысяч человек.

В конце апреля издание "Медиазона", изучив все сообщения из регионов о погибших на войне в Украине, насчитало среди них 317 офицеров, треть из них - майоры, подполковники и полковники. Кроме того, из открытых источников известно о гибели в Украине не менее двух действующих генералов российской армии: генерал-майоров Андрея Суховецкого и Владимира Фролова. Украинские власти сообщали о гибели в общей сложности восьми российских генералов.

Последние новости

НАВЕРХ
Back