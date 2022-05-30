Британская разведка сообщила об "опустошительных" потерях среди российских офицеров

"Командиры бригад и батальонов, вероятно, выдвигаются на передовую, подвергая себя риску, потому что несут бескомпромиссный уровень ответственности за действия своих подразделений", - говорится в сообщении британских военных.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 May 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/A9VVmuIBU4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 30, 2022

По их мнению, это происходит из-за нехватки хорошо обученных и наделенных командирскими полномочиями военнослужащих сержантского состава, таких как в западных армиях. Поэтому младшим офицерам приходится руководить тактическими действиями на самом низком уровне, считает разведка Соединенного Королевства.

"Утрата значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией, подходом к командованию и управлением", - прогнозирует разведка Великобритании. Это скажется и на эффективности батальонных тактических групп, которые переукомплектовывают в Украине из нескольких уцелевших подразделений, говорится в сообщении.

"Учитывая многочисленные заслуживающие доверия сообщения о локальных мятежах среди российских войск на Украине, нехватка опытных и заслуживающих доверия офицеров, вероятно, приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению низкой дисциплины", - резюмирует разведка.

Российские потери в Украине

Министерство обороны России уже два месяца не сообщает о численность потерь среди военнослужащих. Его последняя публикация датирована 25 марта - тогда ведомство заявило о 1351 погибшем. Украина по состоянию на 30 мая сообщила, что российские потери превысили 30 тысяч человек. В свою очередь британская разведка не исключила, что за три месяца вторжения в Украину Россия, вероятно, понесла такое же число потерь погибшими, как Советский Союз за время девятилетней войны в Афганистане - примерно 15 тысяч человек.