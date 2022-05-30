Прокуратура попросит Сейм выдать для уголовного преследования депутата Бондарса

Регламент Сейма предусматривает, что Сейм принимает решение о согласии на начало уголовного преследования депутата, его арест, обыск или иное ограничение свободы после сообщения комиссии по мандатам, этике и заявлениям.

Во вторник, 31 мая, в повестку дня указанной комиссии внесен вопрос о заявлении Генпрокуратуры. На заседание комиссии приглашена прокурор Рижского судебного округа Мадара Грике.

Глава комиссии Янина Курсите-Пакуле сообщила агентству LЕТА, что информация имеет статус ограниченного доступа, поэтому она не может назвать депутата, которого прокуратура требует привлечь к ответственности.

Бондарс подтвердил агентству LЕТА, что речь идет о касающемся его "давнем деле", которое он считает политически мотивированным и подробнее об этом обещал рассказать на пресс-конференции в четверг, 2 июня, в 13:00.

Бондарс был избран в Сейм из списка объединения "Для развития/За", и в настоящее время возглавляет Бюджетно-финансовую комиссию Сейма.