Бондарс объявил об отставке с должности председателя комиссии Сейма. На выборы он не пойдет

Бондарс на пресс-конференции вновь подчеркнул, что не виновен.

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям во вторник одобрила проект решения о выдаче Бондарса по просьбе прокуратуры для уголовного преследования. По этому вопросу еще будет голосовать Сейм.

По данным агентства LETA, Бондарсу инкриминируется то, что он в корыстных целях в группе лиц по предварительному сговору совершил подделку документа о предоставлении прав, а также использовал поддельный документ, причинив значительный ущерб. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, кратковременное лишение свободы с испытательным сроком, пробационным надзором, общественными работами или штрафом.

На заседании комиссии прозвучала информация о том, что дело касается имущества семьи Бондарсов и договоров, заключенных между политиком и его женой.

Адвокат депутата Мартиньш Квепс сообщил, что прокуратура требует выдать Бондарса для уголовного преследования по подозрению в возможной подделке заключенного супругами договора о статусе имущества семьи.

По данным агентства LETA, фигурантом уголовного процесса является и жена Бондарса Иева Бондаре.

Латвийское телевидение ранее сообщило, что запрос о выдаче Бондарса для уголовного преследования связан с его подозрительным договором с женой, гарантирующим неприкосновенность дома в Марупе в рамках дела о причинении ущерба Latvijas Krājbanka.