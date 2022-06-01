Полицейская собака возле школы нашла у несовершеннолетних сигареты

Сотрудники Елгавского участка, сотрудничая с должностными лицами Государственной пограничной охраны и служебными собаками Бэффи и Грей, провели превентивные проверки в шести образовательных учреждениях в Елгаве и Елгавском крае. По различным правонарушениям полицейские начали пять административных процессов.

Во время проверки служебная собака Бэффи указала на одного несовершеннолетнего молодого человека, подозреваемого в нахождении под воздействием наркотических или психотропных веществ. Его отправили на медицинскую проверку в лечебном учреждении, и в полиции по упомянутому факту начат административный процесс.

Калниня проинформировала, что на основании части первой статьи 48 Закона о законном обороте наркотических и психотропных веществ и лекарств и их прекурсоров за приобретение или хранение неразрешенных наркотических или психотропных веществ в небольшом размере или за употребление таких веществ применяется предупреждение или штраф в размере от 50 до 280 евро, при этом в случае положительных химических результатов исследования необходимо покрыть расходы на исследование.

Во время проверки полицейские констатировали, что один молодой человек в кармане куртки хранит пачку сигарет Winston, в которой находились сигареты, а другой молодой человек хранил у себя электронное курительное устройство и одну пластиковую бутылку с жидкостью Jungle Fever. Кроме того, у двух несовершеннолетних лиц был найден и изъят снюс.

Во всех указанных выше случаях начат административный процесс.