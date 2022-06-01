Ср, 1.06.2022
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Андрей Олиньш, представитель Pilsēta cilvēkiem

Белла Хадид вышла в свет в винтажном платье Gucci

Модель Белла Хадид ФОТО: SIPA/Scanpix

Модель Белла Хадид вышла в свет в невероятно нежном белом платье. Это винтажное платье от Gucci с показа 1996 года, когда бренд возглавлял Том Форд.

Напомним, что Том Форд был креативным директором итальянского модного дома с 1990 по 2004 год, за это время ему удалось вывести бренд из кризиса и увеличить продажи.

Интересно, что модель выбрала это редкое торжественное платье для того, чтобы пройтись в нем на закрытии Каннского кинофестиваля 2022 года. По мнению экспертов моды, цена платья, начинающаяся от 15 000 долларов США, делает его еще более недоступным для окружающих.

ФОТО: SIPA/Scanpix
ФОТО: SIPA/Scanpix
ФОТО: SIPA/Scanpix
ФОТО: SIPA/Scanpix

Галерея: Модель Белла Хадид 

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