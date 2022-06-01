Ср, 1.06.2022
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"В Екатеринбурге все яйца страны": почему все обсуждают танец российских школьников?

ФОТО: скриншот

В екатеринбургском лицее старшеклассники поставили пародийный номер для танцевального конкурса. Российский телеведущий Владимир Соловьев обвинил участников танцевального конкурса в "пропаганде ЛГБТ", министр образования Свердловской области потребовал уволить директора, но на ее защиту встали родители школьников, а вскоре и губернатор. Рассказываем, что происходит. 

Что случилось? 

На видео, появившемся в Сети, ученики екатеринбургского лицея № 12 танцуют в шортах и розовых футболках, а затем снимают верх, остаются в портупеях и зажигают розовые дымовые шашки. Зрители, ученики и работники школы аплодируют и поддерживают ребят. В конце номера два парня поднимают третьего за ноги, а другие четверо обнимаются.

Что было дальше? 

Во вторник, 31 мая, на танец обратил внимание канал "Урал.Live", связанный с телеведущим Владимиром Соловьевым, пишет BBC. Школьники якобы "закрыли учебный год развратным ЛГБТ-танцем на глазах у всех лицеистов", а после этого "танцоров наградили за смелость", написал канал. В свою очередь сам Соловье заявил в эфире своего канала: "Воздух свободы по-ельцинцентровски [в городе расположен музей Бориса Ельцина. - Прим. ред.], но уж точно не по-уральски. Я жду, мне интересно, а губернатор им тоже выпишет премию? А городская дума Екатеринбурга? Нет?".

Директор учебного заведения Любовь Кулева назвала обвинения в "пропаганде ЛГБТ" ерундой и пояснила, что танец был пародией. После с администрацией школы, учителями и учениками провели беседы и внеплановые инструктажи. По итогам служебного расследования "будут приняты решения".

В мэрии добавили, что департамент образования Екатеринбурга начал служебное расследование, пишет BBC. Согласно информации издания Ura, к проверке были привлечены не только городские, но и областные чиновники. Так, министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что директора лицея нужно уволить.

Вечером того же дня, 31 мая, сотни родителей учеников собрались у лицея, чтобы собрать подписи в поддержку Кулевой, пишет Telegram-канал "Вечерние новости".

На одном из видео канала женщина говорит, что Соловьеву нужно извиниться перед директором, после чего собравшиеся ей аплодируют. На другом видео мужчина говорит, что российский телеведущий "везде видит только грязь и голубых".

"Подъем" рассказывает, что после случившегося губернатор области Евгений Куйвашев заявил, что увольнять или наказывать директора не будут, а относиться к танцу посоветовал как к шутке: 

"Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие "пародии" мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. За шутку можно пожурить - и школьников, и учителей. Но это максимум.

Родители учеников, любящие своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора. А им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву, которому в очередной раз что-то не понравилось в нашем городе".

Что в Twitter?

В то же время некоторые пользователи соцсети тоже назвали номер Содомом и последствиями уроков толерантности в лицее. Но ряд пользователей поддержали учеников, отметив, что танец - смелый, а в России теперь даже "веселиться нельзя".

В твитах далее может присутствовать мат.

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