"В Екатеринбурге все яйца страны": почему все обсуждают танец российских школьников?

В мэрии добавили, что департамент образования Екатеринбурга начал служебное расследование, пишет BBC. Согласно информации издания Ura, к проверке были привлечены не только городские, но и областные чиновники. Так, министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что директора лицея нужно уволить.

Вечером того же дня, 31 мая, сотни родителей учеников собрались у лицея, чтобы собрать подписи в поддержку Кулевой, пишет Telegram-канал "Вечерние новости".

На одном из видео канала женщина говорит, что Соловьеву нужно извиниться перед директором, после чего собравшиеся ей аплодируют. На другом видео мужчина говорит, что российский телеведущий "везде видит только грязь и голубых".

"Подъем" рассказывает, что после случившегося губернатор области Евгений Куйвашев заявил, что увольнять или наказывать директора не будут, а относиться к танцу посоветовал как к шутке:

"Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие "пародии" мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. За шутку можно пожурить - и школьников, и учителей. Но это максимум.

Родители учеников, любящие своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора. А им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву, которому в очередной раз что-то не понравилось в нашем городе".

Что в Twitter?

В то же время некоторые пользователи соцсети тоже назвали номер Содомом и последствиями уроков толерантности в лицее. Но ряд пользователей поддержали учеников, отметив, что танец - смелый, а в России теперь даже "веселиться нельзя".

В твитах далее может присутствовать мат.

Как же Екатеринбург жжёт, вот где все яйца страны находятся — Торин (@thorinlies) June 1, 2022

Может вместо фантомных фашистов в Украине, нам расскажут почему, каждые 20 лет всякие кремлевские шуты поносят жителей Урала и особенно Екатеринбурга, например, было бы очень интересно послушать.#городбесов #екатеринбург #мерзотнаялиберота — Xseniya (@Xseniyasta) May 31, 2022

Учащиеся лицея № 12 Екатеринбурга закрыли учебный год развратным ЛГБТ-танцем на глазах у всех лицеистов. После этого "танцоров" наградили за смелость.



Это не школа в Содоме, это город Екатеринбург. pic.twitter.com/CMO7TMYZBq — black ops (@kpemlempoll) May 31, 2022

#Екатеринбург



Смотрю на реакцию в соцсетях на танец от тех ребят...



Нет лучшей пропаганды гомосексуализма, чем мнения его яростных противников - подобных пидоров еще поискать, судя по их фразам.



Не было бы геев, напали бы на котов или сериалы. — IC (@ICwatcherIC) June 1, 2022

К Соловьеву подключился и придворный политолог Марков, который заявил, что Екатеринбург становится главным либеральным оппозиционным городом.



Воронеж - выдыхай!

Твоё место занимает Ё-бурх. — Україна сильніша за НАТО (@russian_stench) June 1, 2022