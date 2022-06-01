НВС предупредили о тренировочном полете истребителей сил союзников над Латгале и Видземе

❗️❗️Šodien pēcpusdienā divi sabiedroto spēku iznīcinātāji F-16 veiks plānotu treniņlidojumu virs Latgales un Vidzemes, lidojot no Lietuvas uz Igauniju un atpakaļ. pic.twitter.com/ZmRZjRuYN9 — NBS (@Latvijas_armija) June 1, 2022

Напомним, в понедельник, 30 мая, жители как в Риге, так и в окрестностях столицы сообщили о звуках, похожих на взрывы. Выяснилось, что, шум был вызван тренировочными полетами сверхзвуковых боевых самолетов, летевших из Литвы в Эстонию.

Представитель Минобороны Каспар Галкинс сообщил LETA, что упомянутые шумы возникли, когда самолеты перешли на сверхзвуковую скорость. Он подчеркнул, что полет проходил в соответствии с нормативными актами и выше десяти километров.

Национальные вооруженные силы (NBS) также подтвердили, что шум был вызван истребителями союзников.

Под Огре проходят учения Ramstein Legacy 2022

С 30 мая по 6 июня в волости Рембатес Огрского края на авиационной базе Национальных вооруженных сил (НВС) проходят организованные командованием Воздушных сил НАТО военные учения Ramstein Legacy 2022.

Цели учений Ramstein Legacy 2022 - повышение оперативной совместимости, технической совместимости и интеграции сил ПВО НАТО в единую структуру управления ПВО НАТО. Учения проходят одновременно на территории и в воздушном пространстве Польши, Литвы, Эстонии и Латвии.

В Латвии в учениях принимают участие около 300 военнослужащих Воздушных сил, Сухопутных сил, Земессардзе, а также военнослужащие противовоздушной обороны Италии, Чехии и США.

В учениях задействована военная авиация НАТО и системы противовоздушной обороны малого радиуса действия, в том числе RBS-70, STINGER и AVENGER.

НВС отмечает, что во время учений соблюдаются все мероприятия по безопасности, учения не несут вреда жителям и окружающей среде.

Во время учений подразделения будут перемещаться по государственным и муниципальным дорогам общего пользования, кроме того, они разместят системы противовоздушной обороны малого радиуса на согласованных с владельцами территориях.

Национальные вооруженные силы просят жителей с пониманием отнестись к проходящим учениям и шуму военной авиации.