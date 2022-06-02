Турция подарит дрон Bayraktar Литве для Украины, на который собрали 5 млн евро

"Турция и производитель Baykar решили предоставить Литве современный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 в комплекте со всем оптическим и базовым оборудованием", — сообщил Тапинас в Facebook в четверг, 2 июня.

Он указал, что 1,5 млн евро пожертвованных людьми средств будут переданы Министерству обороны Литвы, которое закупит все необходимое для полного оснащения беспилотного летательного аппарата.

Тем временем Турция потребовала, чтобы оставшиеся 4,4 миллиона евро были пожертвованы на гуманитарную, оборонную, материально-техническую помощь или помощь Украине в восстановлении, пояснил журналист.

Он говорит, что Bayraktar для Украины будет готов через три недели, его доставят из Турции литовские ВВС, которые потом передадут Украине.

"Турки также пообещали покрасить Bayraktar в литовские и украинские цвета и дать ему имя", - сказал Андрюс Тапинас.

Благотворительная кампания, позволила за несколько дней собрать 5,9 млн евро для покупки и передачи Украине Bayraktar турецкого производства, который в последние месяцы стал символом сопротивления российской агрессии.

Представители Литвы и Турции подписали в среду в Анкаре меморандум о взаимопонимании, открывающий путь к приобретению Bayraktar.