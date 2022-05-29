Литва собрала 5 миллионов евро на покупку "Байрактара" для Украины

Со среды, 25 мая, когда было объявлено о начале кампании, было собрано более 5 065 000 евро.

На призыв откликнулись и доноры из Латвии, Эстонии и других стран - Великобритании, Ирландии, Норвегии, США и даже Филиппин. Часть суммы была собрана в виде небольших частных пожертвований, в кампании также приняли участие многие известные литовские деятели, бизнесмены и политики.

Медиакомпания Laisves TV, основанная самим Тапинасом, пожертвовала 62 000 евро. Ожидалось, что вся сумма будет собрана в течение трех недель, но реакция людей оказалась неожиданно высокой.

Собранные средства будут переданы Министерству обороны Литвы, которое ранее выразило поддержку этой идее. На следующей неделе представители министерства отправятся в Турцию, чтобы обсудить покупку самолета и подписать протокол о намерениях.

Ранее журналист подчеркивал, что

цель этой акции символична – не только собрать деньги на покупку "Байрактара", но и привлечь внимание всего мира к ситуации в Украине и оказать моральную поддержку украинцам.

"Байрактар" ​​стал символом сопротивления Украины с тех пор, как 24 февраля Россия начала вторжение в страну. Он использовался для уничтожения российской бронетехники, средств ПВО и даже танков. Сообщается, что летательный аппарат также использовался в операции по уничтожению российского крейсера "Москва" в апреле противокорабельными ракетами "Нептун".

Mēs nopirkām bairaktāru!!!!!!!!!!!

Lai dzīvo (un labi dzīvo) lietuvieši♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Paldies visiem!!!!!!!! https://t.co/a7jS0M09SQ — Kristīne Pitkeviča (@KPitkevica) May 28, 2022