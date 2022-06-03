Война в Украине: как долго Запад сможет сохранять единство мнений?

По мере того как российские войска медленно и с трудом продвигаются вглубь украинской территории на востоке Донбасса, а военные аналитики говорят о длительной войне на истощение, возникает вопрос, а не истощится ли желание Запада продолжать поддержку Украины и не появляются ли трещины в его единстве по этому вопросу?
Что думает Владимир Путин, командующий военными действиями из сверкающих белизной и золотом залов Кремля, о бурных спорах, которые ведут страны Запада о том, как лучше поддержать Украину и до какого предела стоит доходить в наказании России?
В одном углу российский президент видит правительства Великобритании, Польши и стран Балтии, призывающие к его однозначному военному поражению в Украине.
"Мы должны гарантировать, что Россия будет изгнана из Украины самими украинцами, - заявила не далее как на прошлой неделе министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. - И не должно быть никаких компромиссов по поводу украинской территории".
Но одновременно он наблюдает, как в другом углу руководители Франции, Германии и Италии предлагают несколько иной подход.
В начале мая Эмманюэль Макрон призывал к перемирию между Россией и Украиной и предостерегал Запад от "желания унизить или оскорбить" Россию или ее лидера.
Тогда же, выступая в Белом доме, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в Европе хотели бы "обдумать возможность заключения перемирия и возобновления продуктивных переговоров".
А после того как Макрон и Шольц в прошлую субботу почти полтора часа проговорили с Владимиром Путиным по телефону, обсуждая возможность экспорта украинского зерна через Черное море, латвийский вице-премьер разразился в соцсетях гневной тирадой.
"Похоже, что есть категория так называемых западных лидеров, обуреваемых стойким желанием самоунижения вкупе с полной отстраненностью от политических реалий", - написал у себя в "Твиттере" Артис Пабрикс.
Противоречивые сигналы
Понятно, что главным для Кремля остается мнение американского президента.
Однако от Джо Байдена поступают противоречивые сигналы.
В марте американский президент называл Путина военным преступником и намекал на необходимость смены режима в Кремле, а на этой неделе не хотел поначалу отправлять в Украину ракетные комплексы, "которые могут наносить удары по целям в России", так что даже заслужил похвалу со стороны Дмитрия Медведева, назвавшего такой подход "рациональным".
Впрочем после того, как в среду США все же объявили об отправке четырех этих комплексов в Украину, Кремль заявил, что США лишь подливают масла в огонь конфликта.
Поскольку всем известно о привычке Байдена говорить наобум, сообщать о взвешенных решениях американской администрации обычно приходится госсекретарю Энтони Блинкену.
Так, на недавней встрече министров иностранных дел стран НАТО в Берлине Блинкен заверил, что США и их партнеры нацелены на то, чтобы оказать Украине максимальную помощь как на поле боя, так и за столом переговоров с тем, чтобы она могла отразить российскую агрессию и в полной мере защитить свою независимость и суверенитет.
Заявление, конечно, сильное, но что конкретно означает "максимальная помощь" и защита независимости и суверенитета "в полной мере"?
Можно ли говорить, что на фасаде западного консенсуса по вопросу Украины стали появляться трещины?
"Для этого достаточно вспомнить битву за введение нефтяного эмбарго", - говорит руководитель отдела внешней политики Центра европейских реформ Иэн Бонд, имея в виду несколько недель мучительных переговоров, результатом которых стал частичный и поэтапный запрет на импорт российской нефти странами Евросоюза.
О том, чтобы в скором времени ввести эмбарго и на российский газ, речи сейчас даже не идет.
Да, страны Балтии и Польша хотели бы, чтобы это произошло как можно скорее, но как призналась на этой неделе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, принимать последующие санкции будет еще тяжелее.
А австрийский канцлер Карл Нехаммер и вовсе сказал, что эмбарго на газ в грядущем пакете санкций рассматриваться не будет.
Нужно больше оружия
Как сетуют в Киеве, Запад наобещал много, а предоставил куда меньше.
Данные на этой неделе США и Германией обещания начать поставки современных систем залпового огня, средств ПВО и радиолокации должны ободрить украинских командиров, остро нуждающихся в такого рода вооружениях.
Тем не менее, обвинения в адрес Германии в проволочках с давно обещанными поставками и настойчивые требования Байдена, чтобы американское оружие применялось по российским целям только на территории Украины, вызывают у некоторых вопрос: почему Запад хочет ограничить военные усилия Киева, в то время как Москва никаких ограничений не соблюдает.
"Происходит своего рода корректировка, - говорит Иэн Бонд. - Как если бы мы говорили, что желаем украинцам победы, но не то, чтобы очень крупной".
Сегодня широко распространено представление, что Путин развязал эту войну в твердой уверенности, что Запад не решится ему ответить, что страны НАТО, совсем недавно пережившие позор в Афганистане, не рискнут быть втянутыми в новый международный конфликт.
Если верить некоторым поступающим из Москвы сообщениям, там медленно растет уверенность, что, говоря словами кремлевского источника в интервью "Медузе", рано или поздно Европа устанет помогать.
В Кремле могли обрадоваться и недавнему заявлению британского правительства, что если грядущей зимой Россия прекратит поставки газа, до 6 млн британских домохозяйств могут испытать перебои с энергией.
Но в самом ли деле гнев западной общественности может подорвать поддержку, оказываемую Украине?
О такой опасности сообщила в мае Конгрессу директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс.
"Возможно, Путин делает ставку на то, что по мере усугубления проблем с продовольствием, инфляцией и ценами на энергоносители решимость США и ЕС ослабнет, - заявила она членам сенатского комитета по вооруженным силам.
На фоне всех переживаний по поводу наносимого самим себе ущерба и колебаний в вопросах поставки оружия Запад пока сохраняет удивительное единодушие по отношению к Украине.
Однако существующие трещины вполне могут начать расползаться дальше.
"Если одна из сторон конфликта начнет явно одерживать верх, это может усугубить проблему, - полагает Иэн Бонд. - К примеру, если российские войска прорвут украинскую оборону на востоке и двинутся к Днепру, то опять начнутся разговоры о том, какую часть своей территории Украина будет готова принести в жертву ради прекращения огня".
Ну а если украинская армия начнет теснить россиян, то, как говорит Бонд, на Западе тут же зазвучат голоса: "Не пытайтесь отвоевать те части Донбасса, которые с 2014 года находятся под контролем России".
Сейчас эти дебаты могут показаться не самыми релевантными, но когда ветеран американской дипломатии Генри Киссинджер предположил в Давосе, что Украине стоило бы подумать об отказе от части своей территории в обмен на мир с Россией, он столкнулся с яростной реакцией как в самой Украине, так и за ее пределами.
А это явный признак того, что мучительные споры еще впереди.