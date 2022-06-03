Война в Украине: как долго Запад сможет сохранять единство мнений?

Нужно больше оружия

Как сетуют в Киеве, Запад наобещал много, а предоставил куда меньше.

Данные на этой неделе США и Германией обещания начать поставки современных систем залпового огня, средств ПВО и радиолокации должны ободрить украинских командиров, остро нуждающихся в такого рода вооружениях.

Тем не менее, обвинения в адрес Германии в проволочках с давно обещанными поставками и настойчивые требования Байдена, чтобы американское оружие применялось по российским целям только на территории Украины, вызывают у некоторых вопрос: почему Запад хочет ограничить военные усилия Киева, в то время как Москва никаких ограничений не соблюдает.

"Происходит своего рода корректировка, - говорит Иэн Бонд. - Как если бы мы говорили, что желаем украинцам победы, но не то, чтобы очень крупной".

Украинские военные активно пользуются американскими противотанковыми системами Javelin ФОТО: Reuters

Сегодня широко распространено представление, что Путин развязал эту войну в твердой уверенности, что Запад не решится ему ответить, что страны НАТО, совсем недавно пережившие позор в Афганистане, не рискнут быть втянутыми в новый международный конфликт.

Если верить некоторым поступающим из Москвы сообщениям, там медленно растет уверенность, что, говоря словами кремлевского источника в интервью "Медузе", рано или поздно Европа устанет помогать.

В Кремле могли обрадоваться и недавнему заявлению британского правительства, что если грядущей зимой Россия прекратит поставки газа, до 6 млн британских домохозяйств могут испытать перебои с энергией.

Но в самом ли деле гнев западной общественности может подорвать поддержку, оказываемую Украине?

О такой опасности сообщила в мае Конгрессу директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс.

"Возможно, Путин делает ставку на то, что по мере усугубления проблем с продовольствием, инфляцией и ценами на энергоносители решимость США и ЕС ослабнет, - заявила она членам сенатского комитета по вооруженным силам.

На фоне всех переживаний по поводу наносимого самим себе ущерба и колебаний в вопросах поставки оружия Запад пока сохраняет удивительное единодушие по отношению к Украине.

Однако существующие трещины вполне могут начать расползаться дальше.

Запад пока остается на удивление единодушным в своей поддержке Украины, хотя в Киеве сетуют, что слов раздается больше, чем дел ФОТО: EPA

"Если одна из сторон конфликта начнет явно одерживать верх, это может усугубить проблему, - полагает Иэн Бонд. - К примеру, если российские войска прорвут украинскую оборону на востоке и двинутся к Днепру, то опять начнутся разговоры о том, какую часть своей территории Украина будет готова принести в жертву ради прекращения огня".

Ну а если украинская армия начнет теснить россиян, то, как говорит Бонд, на Западе тут же зазвучат голоса: "Не пытайтесь отвоевать те части Донбасса, которые с 2014 года находятся под контролем России".

Сейчас эти дебаты могут показаться не самыми релевантными, но когда ветеран американской дипломатии Генри Киссинджер предположил в Давосе, что Украине стоило бы подумать об отказе от части своей территории в обмен на мир с Россией, он столкнулся с яростной реакцией как в самой Украине, так и за ее пределами.

А это явный признак того, что мучительные споры еще впереди.