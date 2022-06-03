Компания Ульмана объявила миллионное вознаграждение за поимку убийц Бункуса

Тем самым Mono ставит под сомнение результаты работы Государственной полиции, которая заявила, что раскрыла всю цепочку причастных к убийству лиц, от заказчика до организатора и исполнитель.

Представители Mono заявили, что обвинения в возможной причастности Ульмана к убийству Бункуса направлены на целенаправленное уничтожение или незаконный захват бизнеса "Моно".

"К сожалению, презумпция невиновности Ульмана игнорируется, и задержанный не имеет возможности защитить себя, так как закон не позволяет публично комментировать ход расследования", - говорится в заявлении для СМИ, указывающем на возможный рейдерский захват бизнеса Mono.

Представители Mono также отмечают, что компании известны факты, свидетельствующие о наличии признаков рейдерства. "Эти факты в настоящее время обобщаются и в ближайшее время будут переданы в компетентные органы", - говорится в заявлении для СМИ.

Компания также утверждает, что у Ульмана не было прямого конфликта с Мартиньшем Бункусом - все гражданские дела, связанные с неплатежеспособностью компании Rego Trade, частично принадлежащей Ульману, решались юридическим путем. Кроме того, еще до убийства гражданское дело завершилось в пользу Ульмана, и судебные решения вступили в законную силу.

В Госполиции не стали комментировать заявление Mono.

Уже сообщалось, что суд Видземского предместья Риги применил меру пресечения в виде заключения под стражу к предпринимателю Михаилу Ульману, подозреваемому по делу об убийстве администратора неплатежеспособности, адвоката Мартиньша Бункуса.