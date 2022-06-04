Арестович о 100 днях войны: Мы разбили не менее трети войск РФ

- Украинские войска уже проводят определенные контрнаступательные действия в Херсонской и Харьковской областях. Когда украинская армия сможет в полной мере перейти в контрнаступление?

- Только после того, как западное оружие поступит в достаточном количестве, чтобы мы сформировали по меньшей мере 4-5 полноценных бригад, которые смогут перейти в наступление. По темпам - это вторая половина июля или август.

- В четверг, 2 июня, вы заявили, что украинские военные "втянули российские войска в ловушку" в Северодонецке, притворно "сдав" город. Не могли ли вы рассказать, что там происходит? Насколько удачным оказался украинский маневр?

- Маневр оказался достаточно удачным. Однако надо понимать, что это не означает гарантий, что мы не уходим из Северодонецка. Мы в полной мере можем нанести им потери и отойти для удержания Лисичанска, потому что мы ведем маневренную оборону, которая предусматривает как проведение контратак, так и оставление определенных участков местности, если там невыгодно сейчас обороняться. Наше командование делает все, чтобы уничтожить войска противника, ослабить его, а не просто удерживать какие-то участки местности. Наши силы контратакуют в Северодонецке и отбили несколько улиц, то есть был встречный удар и очень внезапный для них. Красивая операция была с нашей стороны.

- Изменит ли стратегически ситуацию на фронте возможный полный захват российскими войсками Северодонецка?

- Нет. Стратегически не изменит, стратегически россияне проиграли относительно своих первоочередных планов. Лисичанск - место, которое находится выше Северодонецка и брать его "в лоб" - удовольствие ниже среднего. Даже если мы представим невозможное и они захватят всю агломерацию (Северодонецк-Лисичанcк. - Ред.) и что? То есть все, что они накопили, все силы - они потратили там и надо где-то брать новые силы на последующие наступления, а я, честно говоря, не вижу, где эти силы взять.

- Недавно глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов заявил, что повторное наступление РФ на Киев возможно, но не сейчас. В каких условиях россияне смогут снова попытаться захватить столицу Украины?

- У них это есть в планах, но при одном условии, которое не кажется возможным, - это окончательный разгром наших наиболее боеспособных частей на востоке Украины. Пусть попробуют, а потом снова будут думать о Киевщине.

- Начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов недавно заявил, что переломный момент в войне с Россией состоится в августе, а активная фаза войны закончится к концу года. Разделяете ли вы эти ожидания?

- Это может быть, если темпы поставки западного оружия и военной техники будут теми, которые мы ожидаем. Переломным он подразумевает наверняка то же, что и я, что мы накопим достаточно сил и средств, чтобы начать наступление. В то же время само наступление и освобождение наших территорий может занять еще несколько месяцев - то есть, это быстро может и не быть.

- Рассматривается ли вариант освобождения аннексированного Крыма военным путем?

- Это зависит от количества и качества оружия, которое будет предоставлено. Если мы будем иметь преимущество, которое позволит освободить Крым без больших потерь или по крайней мере с потерями, которые не будут "ошеломляющими" - почему бы и нет.

В то же время президент отмечал, что это будет очень сложная операция, которая даже, если окажется успешной, будет стоить огромных потерь. Он сказал, что мы должны выбить россиян по меньшей мере на территории по состоянию на 23 февраля, а судьбу Крыма и других территорий (Донбасса. - Ред.), которые были захвачены и восемь лет удерживались россиянами, будут решать политико-дипломатическим путем.