Лобода представила масштабный клип, снятый в Риге при участии местных музыкантов

"Мои дорогие друзья, поклонники! Я благодарю вас за невероятный отклик на мою "Молитву". За ваши слезы , за ваши видео с благодарностью и слова поддержки. Я бесконечно тронута…" - написала Светлана Лобода.

На момент написания статьи, ролик посмотрели свыше 320 тысяч раз.

Видео: Светлана Лобода - Молитва

Она выразила благодарность Латвии за максимальное содействие и поддержку их творческой команде и за поддержку каждого украинца, который временно переселился в эту страну.

Известно, что видео снято в Церкви Святого Петра. В клипе приняли участие музыканты из симфонического оркестра Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола под руководством Яниса Пуриньша: "Ребята совершенно безвозмездно творили вместе с нами и стали неотъемлемой частью "Молитвы".

Светлана Лобода поблагодарила команду профессионалов, благодаря которым удалось реализовать эту работу.

"Спасибо всем, кто поддерживает Украину в такой невыносимо сложный период. Я знаю, что все будет хорошо! Любовь и свет всегда побеждает! А молитвы делают нас человечнее и чуть ближе к Богу" - подытожила Светлана.

Продюсером выступила Катрина Креслиня (Katrīna Krēsliņa)

Над музыкой к песне работали: Ольга Животкова, Артем Иванов, Томас Лукач, Гинт Станкевич, Карлис Лацис, Саманта Тина, Yevhen Don (diggidon_sound_lines_studio)

Над видео работали Indy Hait, Florian Martiny, Янис Эглитис, Эдуард Стефанович и многие другие.

Напомним, 22 марта украинская исполнительница Светлана Лобода разместила на своей Instagram-странице ролик из Латвии. В нем артистка признается, что уже две недели путешествует по европейским городам, посещает волонтерские центры и помогает людям.

Лобода поделилась видео, сделанным в магазине торговой сети Promo. На ролике она собирает с полок необходимые товары: макароны, крупы, бытовую химию, детское питание и т. д.