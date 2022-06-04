"Я остаюсь русской": Анна Нетребко прервала молчание и высказалась о войне

Анна Нетребко ФОТО: Кадр из видео

Как утверждает Нетребко, в 2012 году она верила в благие намерения Владимира Путина. "Мое имя появилось в списке сторонников президентской кампании Путина в 2012 году. Меня спросили, можно ли опубликовать мое имя, и я согласилась. Было бы очень неразумно отказаться от этого. Есть вещи, от которых лучше не отказываться. Но я никогда не принимала участия в политической кампании, ни за кого. Я голосовала за Путина в 2012 году и этого не скрывала. Я тоже тогда думала, что он принесет пользу искусству в России. Но во время выборов в 2018 году я даже не знала, что мое имя есть в списке", - уверяет Нетребко.

Певица также прокомментировала скандальный концерт в честь своего 50-летия в прошлом году в Кремле. "Государственный Кремлевский дворец рассчитан почти на 6000 мест и сделан именно для такого рода мероприятий, со всеми техническими изысками, включая телетрансляцию. Это был обычный концерт, на который можно было купить билеты. Все устраивал независимый организатор, а не Кремль. Я пригласила много друзей, и все они пришли: от Пласидо Доминго - до моих подруг из родного Краснодара. Они вышли на сцену и пели вместе со мной", - поясняет Нетребко.

Российское вторжение в Украину и видение своего предназначения

Оперная дива рассказала, что ее самое последнее выступление в России состоялось 23 февраля. "Это был замечательный концерт, все было прекрасно. После этого мы праздновали с друзьями, а на следующее утро увидели по телевизору, что Россия вторглась в Украину. Никто этого не ожидал, абсолютно никто. Мы все были потрясены", - вспоминает оперная дива. По ее словам, сразу после начала вторжения РФ в Украину она покинула РФ и сейчас вместе с мужем и сыном живет в Австрии, читаем в статье Die Zeit.

Анна Нетребко ФОТО: Photo by Christoph DE BARRY / AFP/ Scanpix

Как говорит певица, возвращаться на родину она пока не собирается. "На данный момент у меня нет планов петь в России, даже на фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге, поскольку я не думаю, что сейчас для этого подходящее время. Но если говорить откровенно, я люблю выступать в своей стране и с нетерпением жду возможности снова петь там, как только позволят обстоятельства. Там я научилась петь, там я начала свою карьеру, и для меня очень большая ценность - петь для своей аудитории в России", - не скрывает Анна Нетребко.